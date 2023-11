Hét szociális szervezettel közösen hirdet karácsonyváró adománygyűjtő akciót a város önkormányzata. A tavalyi évhez hasonlóan, a város mellett idén is az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ, a Székesfehérvári Szociális Alapítvány, az Alba Caritas Hungarica Alapítvány, az Ifjúság a Jövő Családjaiért Kulturális Egyesület, a Smart Grant Alapítvány, a Szegényeket Támogató Alapítvány és a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete vesz részt a gyűjtésben. Az akció holnap, azaz december 1-jén indul és 15-ig tart. Ahogy Mészáros Attila, alpolgármester és Tisztl Henrik, az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője által tartott tájékoztatón elhangzott, leginkább tartós élelmiszereket, édességeket és nem gyorsan romló gyümölcsöt, zöldséget várnak, hogy ezekkel is szebbé tehessék annak a mintegy ezer családnak a karácsonyát, akik az említett szervezetek látókörébe tartoznak. Tisztl Henrik hozzátette, azért éppen ezeket, mert ebben az évben jelentős háztartási tisztítószer felajánlás érkezett egy nagy cég jóvoltából, ezért ilyen jellegű adományokra nincs most további szükség.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A felajánlásokat az Alba Bástya Irányi Dániel utcai központjában l ehet leadni hétfőn, kedden és csütörtökön 8-16 óra, pénteken 8-13 óra, szerdán pedig 8-18 óra között. Az adománygyűjtő raktárba az udvarból lehet bejutni. Ha valaki nem ér oda nyitvatartási időben, az Alba Bástya udvarán felállított adománygyűjtő automatába is elhelyezheti a felajánlását.

A beérkezett adományokat december 15-ét követően, még karácsony előtt szeretnék eljuttatni a rászoruló családokhoz az akcióban résztvevő szervezetek.