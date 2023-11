Idén öt éves a Székesfehérvári Balett Színház, mely alkalomból a Szent István Király Múzeummal, annak Fő utcai Rendház épületében jelmezkiállítást nyitott november 2-án, csütörtökön. A különleges tárlaton az elmúlt évek előadásainak jelmezeit láthatja a közönség, betekintést nyerve általuk a balett művészvilágába, kreatív tervezési lehetőségeibe, fellépő jelmezeik színes, szárnyaló fantáziájú kollekcióiba.

A kiállítás megnyitóján Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere e szavakkal köszöntötte a résztvevőket, köztük a táncosokat is:

- A következő három hétben olyan értéket láthatunk a kiállításon, amely komoly összefogás eredménye. A látogatók pedig, akik a múzeum kiállításaira érkeznek, a kortárs művészeti alkotásokként értelmezhető balett jelmezeket is megtekinthetik, s megismerhetik ezáltal Székesfehérvár kultúrájának erejét.

Fotó: Ostorházi Helga

Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balett Színház igazgatója meghatódottságának adott hangot köszöntőjében, s hozzátette:

- A művészeteknek nem szabad egymástól külön működniük. Minden egyes művészet tehát a múzeum művészete is. Mi azonban nem tárgyakon, hanem a mozgáson keresztül mutatjuk be azt - fogalmazott a Balett Színház igazgatója, amelynek kiállítása jól reprezentálja, hogyan tud több művészeti ág jól együttműködni. Az igazgató elmondta: az itt látható jelmezeken keresztül láthatók azok a táncosok, mozdulatok és történetek is, amelyek a színpadon életre kelnek. Olyan tervezők munkáját dicsérik ezek az alkotások, akik lelküket tették hozzá a jelmezekhez s akikkel a közös munka sikerre viszi az előadásokat. - A jelmez a művész második bőre. Nagyon fontos ezért az anyagválasztás, továbbá a vizuális megjelenés, ami soha nem lehet öncélú: a mondandó szolgálatába kell ugyanis, hogy álljon. A színházi életben a legnehezebb dolguk tehát a jelmeztervezőknek van...