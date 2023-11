A nap már hajnalban, a kakasszóval indult – és némi lélekmelegítővel. A köd még a tájat ölelte, de a táciak már rég túl voltak az első, a munkát megáldó fogópálinkán. A férfiak a toroson már a húsfeldolgozás rejtelmeibe merültek: 166 kilogrammos hízót aprítottak olyan szakértelemmel, mintha csak a nagy könyvben írt recepteket követnék. Hurka, kolbász, pecsenye, sőt a sült máj illata is csalogatta az érdeklődőket már messziről.

Eközben a nők és lányok sem tétlenkedtek. A falu rétesnyújtó asszonyai láthatóan minden fortélyt ismertek. A lisztfelhőben 40 kilogrammnyi tészta készült, a kezek csak úgy táncoltak az edények falán dagasztás közben egészen addig, amíg “nem csepegett az eresz”! A réteseket minden jóval megtöltötték, de még variálták is azokat olyan kreativitással, amitől még a szomszéd falvak is irigykedhetnének. Óriási profizmussal folyt a munka, az asszonyok évtizedes tapasztalataikat osztották meg mindenkivel, aki eddig csak játszott a réteskészítés gondolatával. Farkasrétiné Csörgő Eszter, aki bár cukrász, most először állt rétest nyújtani, izgatottan figyelte a helyi rétesmesterek mozdulatait.