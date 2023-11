Bory Jenő fehérvári építészmérnök, szobrász- és festőművész 1879. november 9-i születésnapjára emlékeztek szombaton az egybegyűltek az alkotó ikonikus otthonában, a Bory-várban. A család, a tisztelők, a város és a volt Bory Jenő – a mai Vasvári Pál – Általános Iskola vezetői és tanulói gyűltek össze és elevenítették fel a valaha itt élt művészházaspár életét. Pogátsnik Lászlóné hozzátartozó köszöntötte az egybegyűlteket és emlékeztetett: Bory Jenő születésének 144. évfordulóját ünnepeljük.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

- Többször kérdezték, miért építette a várat. Ez volt az egyik magyarázata: „Szórakozásból, feleségemnek építettem, mint egy régimódi szerelmi vallomást.” Lépten-nyomon felesége szobrait és hozzá írt verseit találhatjuk itt. A mozaikban is olvasható idézet: „Játék a gyermek művészete, művészet a felnőtt játéka.” jól jellemzi romantikus lelkületét – mutatott rá Pogátsnikné, aki elmesélte azt is: a Bory-vár területét 1912-ben vásárolta meg Bory Jenő, s az itt található présházat bővítette, először műteremmel. Pontosan 100 évvel ezelőtt, 1923-ban kezdte építeni a várat. Az első terasz kialakításával elkészült az ikrek tornya és a hozzá kapcsolódó, támfalba mélyedő íves árkádsor, a művészgaléria, melybe szobrászok, festők, színészek portréi kerültek. 1937-ben megnyitotta a várat a látogatók előtt, mely fokozatosan bővült tornyokkal, árkádokkal, műteremmel, várudvarral. A második világháború azonban rengeteg sérülést okozott a várban is. Magas kora ellenére azonban helyre tudta állítani az alkotó a várat 1959-ben, 64 évvel ezelőtt, 80 éves korában. Jelenleg a leszármazottak tulajdonában van a vár, az unokai és a dédunokai generáció gondozza és mutatja be az érdeklődőknek. Évente kétszer – tavasszal és ősszel – találkozik a család, megbeszélik a teendőket. Már négy szépunokája is született a művész házaspárnak. - Reméljük, hogy Bory Jenő és festőművész felesége, Komócsin Ilona életműve még sokáig hirdeti alkotóik művészetét – fogalmazott a hozzátartozó.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

A megemlékezést a Vasvári Pál Általános Iskola diákjainak műsora színesítette, ugyanis a Bory Jenő Általános Iskolát a fenntartó megszüntette, a tanárok és a diákok a továbbiakban a Vasváriban tanítanak, tanulnak tovább. A műsort követően a Bory Jenő emlékműnél elhelyezték az emlékezés virágait.