Kovács Dorina Anna a Kisalföldi ASzC Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola – korábbi nevén Vántus - tanulmányi referense, 22-szeres véradó. Az ő ötlete volt az esemény megszervezése. – Idén országosan 15. alkalommal rendeztek retro véradást, de Székesfehérvár sem a korábbi években, sem idén nem volt a helyszínek között. Pedig ebben az évben 15 helyszínen várták a véradókat szeptember elején. Én magam is a fővárosban vettem részt korábban retró véradáson, amin a régi véradások hangulatát idézik vissza, amikor még sör és virsli járt a véradásért cserébe – mondta a feol.hu kérdésére Kovács Dorina Anna, akitől azt is megtudtuk, az iskolában nem ez lesz az első véradás, sőt korábban a Vöröskereszt megyei diákvér programjának vándorkupáját is elnyerték.

Ezúttal az országos kezdeményezés mintájára retro véradást tartanak az iskolában (Székesfehérvár, Ady Endre u. 17.), ahol december 7-én 12-17 óra között várják a véradókat. Miután iskoláról van szó, ahol nyilván a diákok egy része is ad majd vért, sör helyett üdítőt adnak majd az önkénteseknek, de a virsli nem marad el! Mindezek mellett, az esemény támogatóinak köszönhetően, minden véradónak jár némi készpénz és egy kedvezményes belépő az Árpád fürdőbe, valamint tombolán is értékes nyereményekhez juthatnak. Hogyan? – Minden véradónak, aki szeretne részt venni a tombolasorsoláson, feljegyezzük az elérhetőségét és kap egy igazi, retró tombolajegyet. Amennyiben neki kedvez a szerencse a sorsoláson, úgy értesíteni fogjuk, részben az általa megadott elérhetőségen, illetve – ha beleegyezik – közzétesszük a nevét az eseményhez tartozó poszt alatt is a közösségi oldalon.

A véradás nyitott, vagyis mindenkit várnak, aki adhat vért és szívesen segítene! Ahogy mondani szokták: a véradás a szolidaritás jele!