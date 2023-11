Idén már 16. alkalommal rendezte meg országosan a FIVOSZ a Fiatal Vállalkozók Hetét. Budapest mellett 9 város adott otthont a rendezvényeknek a héten, köztük Székesfehérvár is, ahol a résztvevők a helyi vállalkozók, a fehérvári üzleti élet gazdasági szereplőinek történeteiből inspirálódhattak, vagy meríthettek erőt saját vállalkozásukhoz.

A Fivosz Fejér megyei szervezete az Alba Regia Sportcsarnok VIP termébe hívott érdekes előadókat és a vállalkozások világa iránt érdeklődőket, hogy hasznos információkat és kapcsolatokat szerezhessenek. A rendezvény célja volt, hogy segítsék a fiatal vállalkozókat abban, hogy az előadások alkalmával megértsék a sport és a márkaépítés közötti kapcsolatot, valamint, hogy hogyan lehet hatékonyan ezen kapcsolatokat a vállalkozások ismertségének és elismertségének növelésére fordítani, mondta köszöntőjében Ifj. Tóth György, a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ) Fejér vármegyei elnöke.

Ifj. Tóth György, a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke köszöntötte a résztvevőket.

Fotó: Fehér Gábor

A vállalkozások gazdasági környezetéről Tóth György, a Kisbefektetői Klub megalapítója beszélt. Szóba került a világot sújtó infláció, amely Magyarországon és világ szinten is ugyan lépett egy nagyot lefelé, ám az izraeli konfliktus újra fellendítheti azt, amire érdemes a vállalkozásoknak felkészülni, beépíteni a stratégiájukba. A vezető pénzügyi stratéga szemléletes példákkal és mondatokkal érzékeltette mindezt: – Van egy közmondás: „Ha tudom, hogy elesek, akkor előbb leülök"! De mivel ilyen nincs, jobb ha felkészülünk arra, hogy mit teszünk, ha elesünk. Kiemelte azt is, hogy az elmúlt évtizedek tapasztalatait és tudását felhasználva alapította meg a Kisbefektetői Klubbot, amely arra tett fogadalmat, hogy nem értékesít, hanem megoldásokat keres mindazok számára, akik előbbre szeretnének jutni az életben, ehhez azonban tudatos gondolkodásmódra van szükség, ezt szeretnék átadni a magyar embereknek, családoknak.

Botka István: Hogyan reklámozz és brandelj hatékonyan sportolókkal.

Fotó: Kecskés Zoltán / FMH

„Hogyan reklámozzon és brandeljen hatékonyan sportolókkal" című előadásában Botka István vezető, az országosan is egyedülálló Prémium Média & Sport Management Zrt -t mutatta be. Elmondta, hogy első sportolót, akit támogattak, az nem más, mint az olimpiai ezüst- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok, Cseh László volt, majd később csatlakozott a kétszeres olimpiai, világ- és Európa-bajnok magyar kajakozó, Csipes Tamara, valamint Jakabos Zsuzsanna úszó, Kiss Balázs világbajnok birkózó, Juhász Péter Strongman, Tischler Csaba világbajnok testépítő. Kiemelte, mindezek mellett sportrendezvényeket szerveznek és többek között támogatják az estnek is otthont adó Alba Fehérvár kosárlabda csapatát. A Prémium Média & Sport Management Zrt. sportmenedzsere arra is kitért előadásában, hogy a sikeres vállalkozás egyik kulcsa a stratégiai gondolkozás mellett, hogy a vállalkozók figyeljenek az egészségükre, hogy a siker hajszolása, a cég felépítése közben ne maradjunk ki a rendszeres testmozgás, amely a testi, szellemi és érzelmi frissességet és fejlődést biztosítja.

Botka István: A vállalkozónak oda kell figyelniük a rendszeres testmozgásra, ami a testi, szellemi és érzelmi frissességet biztosítja.

Fotó: Kecskés Zoltán

A szakmai előadásokat követően egy kerekasztal-beszélgetés keretében a sport városbranding-re gyakorolt hatásáról osztotta meg tapasztalatait a hallgatósággal Mészáros Attila alpolgármester, Simon Balázs 79-szeres válogatott kosárlabda játékos, az Arconic-Alba Fehérvár kosárlabda csapat ügyvezetője és Kaszás Attila, a ViWa VitaminWater tulajdonosa. Mindannyian kiemelték, hogy a sport kiemelt stratégiai ágazat Székesfehérvár életében, hiszen mindenki nagy örömére számtalan sportklub működik eredményesen, éppen emiatt hétvége esténként több ezer polgár választja programjának valamely fehérvári csapat mérkőzéseit. Az esemény zárásaként a Hübris sörfőzde tartott interaktív sörkóstolót a résztvevőknek.