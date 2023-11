Több mint 50 doboz ruhanemű, cipő, kabát, pléd és egyéb tárgyak gyűjtésének eredményeként a központ ellátottjai és az utcán élők számára biztosított a tél átvészeléséhez szükséges meleg öltözék. Az egyesület évek óta áll a Kríziskezelő Központ mellett, rendszeresen támogatva az ott élőket és az utcán rekedteket. A közelmúltban megrendezett sajtótájékoztatóval indították az idei kampányukat, melynek célja elsősorban a téli ruhaneműk és takarók gyűjtése volt.

Az adományokat november 25-ig lehetett leadni a megadott gyűjtőponton, de az egyesület tagjai az adományozók számára azt a lehetőséget is felajánlották, hogy házhoz is kimennek a felajánlásokért, ha bárkinek akadályba ütközne azok eljuttatása a megadott címre. Ahogy Vidó Judit, a civil szervezet elnöke a gyűjtés megkezdésekor fogalmazott: “Minden férfiélet számít, óvjuk, vigyázzuk őket, még akkor is, ha nehéz élethelyzetben vannak".

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Kedden délelőtt az összegyűjtött adományok megérkeztek a központba.

Zsabka Attila, a Kríziskezelő Központ vezetője hangsúlyozta, hogy bár a ruhaneműkkel jelenleg mindenkit el tudnak látni, a takarók és plédek utánpótlása továbbra is kiemelt jelentőséggel bír. A Kríziskezelő Központ munkatársai és önkéntesei ezeket a nélkülözhetetlen holmikat viszik magukkal a városban megszokott időpontokban zajló teajárataikon. Hivatalosan március 31-ig tart a teajárat, amikor hetente háromszor keresik fel a szabad ég alatt élő embereket. A meleg italok és ételek mellett a hideg időben nélkülözhetetlen takarókat is ekkor osztják szét. Ezekből takarókból sosem elég, ezért, akinek van lehetősége, juttassa el az otthon feleslegessé vált, de még használható pokrócokat, plédeket a központba, ahol szeretettel és hálával várják a felajánlásokat. Messze még a tavasz!