Ahogy azt a polgármester a feol.hu-nak elmondta, valóban régi probléma, hogy a faluba az autósok egy része közel 100 kilométeres sebességgel száguld be. Baracska felől érkezve a község elején lévő nagyobb kanyart is be lehet ennyivel venni, így csak a jóval odébb lévő óvodánál csökken a gyorshatjók sebessége kb. 70 kilométerre – panaszolta Császár Roland. Hozzátette, a kerékpárút miatti 30-as táblánál is 70-80 kilométeres sebességgel száguld el az autósok többsége. – Mivel a többi Vál-völgyi településen is problémát jelent a gyorshajtás, azt gondolom, Baracskától Bicskéig össze kellene fognunk! Megoldás lehet, ha minden községbe kikerül egy sebességmérő doboz, amikhez csak egy kamerát veszünk, ezt pedig időről időre áttelepítjük. Az autósok így sosem tudnák, éppen hol mérik a sebességet, vagyis kénytelenek lennének betartani a szabályokat – vázolta a megoldási javaslatot a polgármester, amit nem is olyan régen egy közbiztonsági fórumon is felvetett az érintett településeknek. Azóta már árajánlatokat is kaptak: egy fix, kamerával felszerelt sebességmérő doboz közel 3 millió forintba kerülne. Nyilván alacsonyabb a falvak költsége, ha csak egy kamerát és több dobozt vásárolnak, de még így is kérdés, hogy az érintett települések önerőből ki tudnák-e fizetni, esetleg találnak-e olyan pályázatot, amiből meg tudnák finanszírozni a kivitelezést.

Az ötlet egyébként Törökbálintról származik, ahol a városon belül több helyen is állnak ilyen dobozok és amikhez szintén csak egy kamerát vásároltak. Császár Roland azt mondja, ott bevált ez a taktika, a közlekedők visszafogták magukat, amióta kikerültek a sebességmérő dobozok az út szélére.