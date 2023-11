Bár korábban is voltak magaságyások a Székesfehérvári Németh László Általános Iskola udvarán, néhány évvel ezelőtt vált csak szokássá, hogy a gyerekekkel rendszeresen gondozzák is azokat. – 2020 szeptemberében jöttem az iskolába. Akkor már álltak a magaságyások, a covid miatt pedig igyekeztünk minél több időt a szabadban tölteni a tanulókkal. Kézenfekvő volt, hogy elkezdünk az ágyásokkal foglalkozni – mesélte Michellerné Kalapács Tünde, aki a felső tagozatos diákokkal valamennyi technikaórát a magaságyások és az iskolaudvar rendezésére fordít. A pedagógus elmondása szerint a diákok minden munkafolyamatban részt vesznek. Beszélgetésünk során például a hetedik osztályos tanulók a faleveleket gyűjtötték, amelyek aztán természetesen nem a szemetesbe kerültek. Az udvar sarkában álló komposztáló a zöldhulladék feldolgozására is tökéletes lehetőséget nyújt.

– Mindig szoktunk veteményezni is. Ilyenkor ősszel olyan növényeket, amelyek fagyállóak, télen van egy kis pihenőnk, ilyenkor benti munkák zajlanak. Február végén, március elején pedig már jövünk is ki, veteményezünk, palántázunk. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az iskola udvarának környékén több virágoskert is van, ha végeztünk a magaságyásokkal, ezeket is szoktuk gondozni – mondta a Székesfehérvári Németh László Általános Iskola tanára.

Persze előfordul, hogy nem minden diáknak van kedve a kertészkedéshez az adott órán, de Michellerné Kalapács Tünde szerint jellemzően aktívan és lelkesen vesznek részt a munkában a tanulók. Tapasztalatai alapján az ötödik osztályosok számára még kicsit szokatlan, hogy sokszor a kertészkedés a technikaóra programja, de ahogy telnek a hónapok, megszokott rutinná válik számukra is.

Fotó: Baráth Eszter / Fejér Megyei Hírlap

Az iskola elhelyezkedéséből adódóan lakásokban és kertes házakban élő diákok is szép számmal tanulnak az intézményben. Michellerné Kalapács Tünde szerint mindkét esetben fontosak ezek az órák, hiszen a belvárosban élők így megismerkedhetnek a kerti munkafolyamatokkal, míg a többiek szüleikkel közösen szépíthetik és gondozhatják otthonaik kertjét.

A város egyik meghatározó vállalata nemrégiben pályázatot írt ki oktatás és környezetvédelem jelszóval, amelyre a Székesfehérvári Németh László Általános Iskola is jelentkezett. A sikeres pályázatnak köszönhetően, ami a „Teljes Élet Alapítvány” közreműködésével történt, mára már nyolc új magaságyás ékesíti az intézmény udvarát és az ott megtermett zöldségeknek is lesz helye a jövőben is. Elkezdődött ugyanis egy tankonyha kialakítása, amit hamarosan birtokba is vehetnek a diákok.