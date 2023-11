Idén is tervezik, hogy december 3-án és 17-én kézműves vásárt tartanak a községben, ahol szeretnék, ha elsősorban helyi kézművesek és vállalkozók jelennének meg a termékeikkel. Az óvodás és általános iskolás gyerekeknek ugyanakkor rajzversenyt hirdettek, melyben azt kérik, mutassák be, hogyan várják a szentesét, mit jelent számukra az adventi időszak és a karácsony! Az alkotások A4-es vagy A3-as méretben, bármilyen technikával készülhetnek. Az eredeti munkát november 22-ig a szári óvodában, iskolában vagy nyitvatartási időben a Petőfi Sándor Művelődési Házban lehet leadni, a lap hátoldalán a rajzot készítő nevének és korcsoportjának feltüntetésével (korcsoportok: 1. óvoda, 2. általános iskola alsó tagozat, 3. általános iskola felső tagozat). A rajzot november 16-ig digitális formában is be kell küldeni a [email protected] e-mail címre. Itt a név és a korcsoport megjelölése mellett a levélben írják meg a rajz címét és válasszanak jeligét is maguknak a pályázók!

A leadott rajzokra november 17-19. között a Szári Szó közösségi oldalon lehet majd szavazni. A legtöbb szavazatot kapó gyermek jutalomban részesül, de korcsoportonként sorsolás útján további egy-egy alkotó is kap ajándékot. A legjobbak bekerülnek a Kisbíró karácsonyi számába is. A díjak átadására december 3-án, az adventi programok keretében kerül sor.