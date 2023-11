A hetven kortárs, a határon innen és túli magyar művész – köztük négy fehérvári kötődésű – olvasatában ábrázolt Magyar vagyok - Petőfi 200 című kiállítás hívó szavára zsúfolásig megtelt az Új Magyar Képtár, ahol a megjelent vendégeket – akik között néhány alkotó is tiszteletét tette – házigazdaként Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum főigazgatója köszöntötte. Arról beszélt, hogy a tárlat nem is lehetne méltóbb helyen berendezve, mint a nagy középkori hagyományokkal rendelkező épületegyüttesben, itt az Új Magyar Képtárban, amely ékszerdoboza a fehérvári intézménynek. A főigazgató megindítónak nevezte egyrészről, hogy ilyen szép számmal voltak jelen az érdeklődők az ünnepélyes megnyitón, másrészről hatalmas megtiszteltetésnek is, hogy a Magyar Országgyűlés elnöke, Kövér László fővédnökségével szervezett vándorkiállítás hosszú utat bejárva Székesfehérvárra is megérkezhetett, abba a városba – mint mondta –, ahol a legenda szerint Petőfi Sándor vándorszínészként bemutatkozhatott. Pokrovenszki Krisztián külön köszöntötte többek között a fehérvári művészeket: Koczor Attilát, Mara Kinga Villőt, Filep Sándort és Schrenk Ritát

Ünnepi gondolataiban Cser-Palkovics András polgármester Petőfi Sándor nemzetegységesítő szerepét emelte ki, hiszen a forradalmár költő emlékét, szellemiségét továbbvivő rendezvénysorozatok idén egy-egy alkalomra képesek voltak összehozni még a sokféle gondolkodású embereket is, ami szerinte jól mutatja Petőfi Sándor nagyságát még ennyi év távlatából is. Mindemellett pedig köszönetet mondott a Nemzetstratégiai Kutatóintézetnek és a Szent István Király Múzeumnak, amiért együttműködésüknek hála megnyílhatott ez a kiállítás!