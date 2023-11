Egyszerre több évszak is átsuhant szinte percek alatt Fehérvárcsurgó felett, a viharos széltől kergetve, és az erős napsütést követően a hó is és a sötét, ünneplő ruhába öltözött hívők is szállingózni kezdtek a település utcáin, utóbbiak sietve, vagy az idősebbek néha meg-megbotolva, de határozott céllal, szentmise kezdődött november 26-án, délelőtt 11 órakór.

A búcsúi ünnepi szentmisét több dolog is színesítette. Az egyik, hogy ezen a napon ünnepelhette a katolikus közösség a templom Benedictiojának 275. évfordulóját, és az is, hogy a közösség egyik fontos tagja elismerést kapott a lehető legmagasabb helyről.

Rajki Péter az ősi templomról szóló kiadványt nemcsak bemutatta a megjelenteknek, de minden hívő egy ilyen füzettel távozott a búcsú miséről

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

–A templom újraszentelésének ünnepeljük most a 275. évfordulóját. Erre a jeles alkalomra, egyházközségünk egy kiadvánnyal készült, melyet szeretettel ajánlunk híveink figyelmébe. Erre az eseményre meghívtuk Gerendai Sándor esperest, valamint Mórocz Tamás plébánost és Horváth József nyugalmazott plébánost. Sándor atya személye azért is fontos nekünk, mert ő 1986-1991-ig volt itt plébános, József atya három éven át tartotta itt a miséket és Tamás atya pedig a mostani plébánosunk, aki az ünnepi szentmisét is celebrálta ezen a napon, mondta Rajki Péter. a Fehérvárcsurgói Egyházközség világi elnöke.

Gerendai Sándor nem tudott megjelenni az eseményen, de Horváth Józsefet és a közelmúltban 40. születésnapját ünneplő Mórocz Tamást megajándékozták az oltár előtt, a hívők közössége nevében.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

A szószéken állva a világi elnök köszöntött egy másik személyt is a templomban, pápai áldást nyújtva át a gyülekezet előtt:

-Köszöntöm id. Bernáth Péter, aki egyrészt egyházközségi tanácsunk képviselő tagsága mellett a világi lelkipásztori kisegítő teendőket is ellátja Csurgón, több mint húsz éve. Nem mellesleg a helyi Kaszap Központ szellemi atjya is Bernáth Péter, aki nemrég ünnepelte 75. születésnapját–mondta Rajki Péter, aki egy kiadványt is bemutatott az egybegyűlteknek.

A többszörösen ünnepi szentmisét Mórócz Tamás plébános, címzetes apát celebrálta az Alexandriai Szent Katalin Katolikus templomban.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

–Örömmel készültem erre a szép búcsúra és kerek évfordulóra, ami azért olyan izgalmas és érdekes, mert nem 275 éves a templom, hiszen ezen a környéken ez a legrégebbi, és egész héten ez a gondolat forgott bennem, milyen nagy kegyelem egy ezeréves templomban megélni azt, hogy az egyház él–fogalmazott a plébános.

A búcsú minden településen egy vidám, körhintázós, kakasnyalókavásárlós nap is egyben, ahol a gyerekek műanyagpuskákkal rohannak, a lányok babákkal, és bár a körhinta és a kirakodóvásárosok az új helyi piac területén fel is készültek az érdeklődők fogadására, a hideg, metsző szél elrettentette a családokat a szabadtéri programoktól.