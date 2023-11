Ezúttal a legnépszerűbb, leggyakoribb problémákat, jelzéseket, kérdéseket vettük górcső alá, s szedtük csokorba. A folytatásban "egyénibb" felvetéseket is összegyűjtünk majd, hogy a válasszal együtt olvasóink elé tárjuk, mi érdekli 2023 novemberében a fehérvári lakosságot.

Az online közmeghallgatás során számos közlekedést, forgalomszervezést érintő kérdést vetettek fel a városlakók, de a buszmenetrend-bővítéshez is érkeztek javaslatok, melynél egy konkrét időpont is "elhangzott". Továbbra is a top témák között szerepel tehát a forgalmi dugó, a csúcsidőszakokban araszolás kérdésköre, mellyel kapcsolatban több panasz is érkezett. Számos közbiztonsággal avagy közlekedésbiztonsággal kapcsolatos kérdésre is válaszolt a polgármester. De az is kiderül, vajon lehet-e majd Azahriah koncert az új Alba Arénában?

A polgármester közösségi oldalán várta szerdán a lakossági kérdéseket, melyet szakértői csapatával karöltve válaszolt meg Fotó: Cser-Palkovics András/facebook

Kezdjük először a fenti kategóriákba nem besorolható, különleges problémafelvetésekkel, mint például a börgöndi állatsimogató ügyével. Mint megírtuk, a hitellel terhelt vállalkozás attól tart, decemberben végleg be kell zárnia, pedig a Székesfehérvárhoz tartozó tanya évek óta a családok egyik kedvence.

Lehetne számukra mentőövet dobni? - szegezték a kérdést a polgármesternek, aki erre válaszolva elmondta, az önkormányzatnak nincs forrása megvásárolni és fenntartani (üzemeltetni) az állatsimogatót. Hangsúlyozta, eddig is adott a város a működtetésére pénzt, ezt a jövőben is szívesen megteszik.

Egy városlakó azt jelezte a polgármester felé, hogy sokan szatyrokban hordják el a halakat a Sóstóról. Ezt az állítást, azaz, hogy többen is pecázni járnak oda, aztán több tanú is megerősítette, a polgármester pedig tájékoztatást kér a Sóstó üzemeltetőjétől ezzel kapcsolatban.

Fotó: S TOTTO RITA

Elsősorban nem az önkormányzat hatásköre, de...

Az igen sűrűn lakott Palotavárosban található éjjel-nappali és trafik is többször felmerült, mint probléma, többen azt írták, a zaj, a lárma, a szemetelés mindennapos, és a lakókat már nagyon zavarja. Erre a terület önkormányzati képviselője, Viza Attila azt írta, sajnos az önkormányzatnak nincs eszköz a kezében, hiszen a trafikokkal kapcsolatban a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága jár el. Természetesen - mint kiemelte - képviseli az emberek ügyét, tehát ő is azon van, hogy elérjenek egy normalizált helyzetet.

Számos gyorshajtással kapcsolatos ötlet, kérés, panasz jutott el szerdán az online fogadóóra keretében a polgármesterhez. Az egyik ilyen például a Zsolnai-Nagyszombati út volt, ahol a kérdező a száguldozó autósok visszaszorítása érdekében felvillanó 30-as táblát javasolt, Lassíts kiegészítéssel. Ezzel párhuzamosan pedig több sebességmérést, zajmérést szeretnének kérni, szólalt fel az ott lakók nevében. "A közlekedési szabályok be nem tartása sajnos egy valós probléma. Ennek ellenőrzése azonban elsősorban rendőrségi feladat, hiszen sebességet a rendőrség mérhet. Erre egyébként - kérésünkre is - a Nagyszombati úton többször is sor került. A megoldást szerintem egy megfelelő kamerarendszer kiépítése jelenthetne. Ebben az önkormányzat szívesen részt is venne, pénzt is biztosítanánk hozzá, de a mostani szabályozás ezt nem segíti. Remélem, hogy tudunk ezen változtatni. Sajnos vannak, akiknél a tábla vagy a fényjelzés nem elég annak elérésére, hogy a szabályokat betartsák" - válaszolta a városvezető.

Fotó: gaborfeherphoto

Egy kérdező a Sörház téri hajléktalanszálló környékén lakik, és azt tapasztalja, többen zavarják, megszólítják a játszótéren levő családokat, illetve a padokat is elfoglalják, írta, ahogy azt is, szerinte a szemetelés is több a közelben. Cser-Palkovics András a kérdésre, miszerint tervezik-e elköltöztetni a szállót, úgy reagált, erre nincs lehetőség. De ha közbiztonsági problémák merülnek fel jelezni érdemes a rendőrség, illetve a közterület-felügyelők felé. Ők a kérdés nyomán a jelzést az intézmény felé megteszik.

A Vízivárosban "ordítozók" miatt tett panaszt egy városlakó, aki annak is örülne, ha több polgárőr sétálna esténként a környéken, védve az ott élők nyugalmát. A polgármester kiemelte, a polgárőrség önkéntes szervezet, annak vezetése természetesen szívesen látna maguk között új tagokat, az adott városrészből is.

A zöldhulladéknak külön kukát kellene biztosítani, ezáltal sokkal környezetkímélőbb módon lehetne megszabadulni ettől a szezonális hulladéktól - érkezett a javaslat. A városvezető válaszából kiderült, ezekben a kérdésekben már nem az önkormányzatok döntenek. A hulladékgazdálkodás feladata az államhoz került, majd 35 éves koncesszióban a MOL vette azt át. A szolgáltatás tartalmáról ott születik döntés. Egy másik városlakó erre reflektálva kiemelte, szerinte a komposztálás lenne a megoldás! A polgármester erre válaszul azt írta, ez fontos célja volt a városnak, ezért is vették bele a Virágos Székesfehérvár pályázatba a komposztládákat is.

A közvilágítással kapcsolatos panaszokat, kimaradásokat, kérdéseket továbbították az E.ON felé, mint a polgármester jelezte, a hálózati problémában legtöbbször ők az illetékesek, az nem a városé.

Útfelújítás, forgalommal terhelt szakaszok, parkolók

Felújítják-e a közeljövőben a Palotai utat? - érkezett a polgármester gyűjtőposztja alá a kérdés. A válasz szerint tervben van, de mivel ez a városi közlekedés egyik legfontosabb útja, óriási munka lesz. Rámutatott, a Móri úttal párhuzamosan, aminek a felújítása jelenleg még zajlik, nem is lehetne elkezdeni.

Elviselhetetlen a forgalom a Balatoni úton, vajon létezhet-e erre megoldás? - írták többen is. "Bizony mi magunk használunk egyre több autót és emiatt folyamatosan nő a forgalom. A környék településein is egyre többen élnek, akik közül sokan autóval járnak be a városba, ez is folyamatosan és jelentős mértékben növeli a forgalmat. A Bakony utcai fejlesztés sokat fog segíteni. Tervek, engedélyek hamarosan elkészülnek és rendelkezésre állnak majd ennek megvalósításához." - válaszolt Cser-Palkovics András. Mint írta, a város az ún. TOP programban szerepelteti ezt az útfejlesztést, ahogy jönnek az uniós pénzek úgy indulhat majd a közbeszerzés, utána pedig a kivitelezés.

A Szent István tér felújítását is szeretné megvalósítani a város, derült ki az egyik válaszból, ez is szerepel a TOP programban. Erről lakossági fórumot is tartanak majd, hiszen ez a forgalmi és a parkolási rend változását is jelenti majd. A 2024. évi költségvetésben a Fürdő sor útburkolatának javítását is szeretnék szerepeltetni, olvasható az egyik válaszban. Ahogy a Depónia volt területének a hasznosítása is, melyre korábban a lakosságtól is vártak ötletek. Első körben egy parkolóépítési terv került az asztalra, közvilágítással, a burkolat rendezésével.

Fotó: S. Töttő Rita

Minden közmeghallgatáson gyakran felmerülő kérdés, vajon mikor indul a "pláza 2" kivitelezése, a tervezett mélygarázzsal egyetemben? A murvás parkoló jelenlegi "parkolópályája" nem méltó a városhoz, sem városképi, sem kereskedelmi, sem közlekedési szempontból, így a válasz, de nem rendelkezik az önkormányzat információval azzal kapcsolatban, mikor kezdené a tulajdonos a rég várt beruházást.

A Garzonháznál élők a parkolóbővítéssel kapcsolatban fordultak a városvezetéshez. Ezzel kapcsolatban elhangzott, mivel az első tervet "visszadobták" a lakók, elkészült ennek a módosított változata. De még így is megszűnik egy játszótér, és több fát ki kell majd vágni. Jövőre áll majd rendelkezésre ezzel kapcsolatban önkormányzati forrás. Szigli István a terület képviselője is hozzászólt a felvetéshez, szerinte is azonnal szükség van a helyzet megoldására. Elsőként zuzalékos parkoló kialakítására lesz lehetőség, később lehet végleges, ami a számítások szerint 70-90 férőhelyes lenne, ennek már engedélye is van. A játszótér megszűnése járulékos veszteség, a képviselő szavait nem szó szerint idézve, hiszen a Koronás Park karnyújtásnyi távolságra van az érintett területtől.

Azok a bizonyos virágládák...

Mikor tűnnek el a Szárazrétről a virágládák? Nagyobb lett a káosz, mint előtte - írta egy kommentelő a megosztó témával kapcsolatban, mellyel kapcsolatban több utcai fórumot is szerveztek már. Majd a reagálás: "Nem értek egyet azzal, ha egy politikus beavatkozik egy közlekedés szakmai kérdésbe és forgalmi rendet állapít meg... Én ezt nem tenném. Meg is kértem a szakirodát, hogy írják le a szakmai véleményüket, ami a következő: A kihelyezett zárások a több évvel ezelőtt bevezetett forgalmi rendet hivatottak megerősíteni. A káosz addig volt, amíg néhány perc időnyereség reményében többen szabálytalanul kikerülték a Farkasvermi úti torlódást, és a lakó pihenő övezetbe szabálytalanul behajtottak és a 20 km/h sebességet túllépve tolakodtak előre. Igen, sajnos torlódás van, mert sok az autó, de a káosz helyett rend is van. Nem kellenének ilyen drasztikus megoldások, ha mindenki jogkövető módon közlekedne. A valódi és érdemi megoldás pedig nem "a zárás-nem zárás" kérdése körül keresendő, hanem a körforgalom szükséges kapacitásnövelésében. Ennek érdekében a tervezést a város elindítja, megfinanszírozza. Jelenleg a beszerzési eljárás van folyamatban a tervező kiválasztására. Bízunk abban, hogy a tervek alapján lesz költségvetési lehetőségünk a kivitelezésre, és az állami tulajdonú csomópont tulajdonosa és kezelője jóváhagyja a beruházást."

...és a Fő utcai led-indák

Ahogy a feol már korábban megírta, a sokak érdeklődésére számot tartó, rossz állapotban levő sétálóutcai fénycsíkokat kőre cserélik majd. Ennek terveit már készíti a Városfejlesztési Kft. A megvalósítás költségeit a 2024. évi költségvetés tartalmazza majd. A polgármester azt mondta, a fényinda egy tervezőasztalon nagyon jónak tűnő elem volt, melyről a gyakorlat bebizonyította, nem működőképes a hétköznapokban. Kiemelte, meg kellett várni a fenntartási időszak leteltét, hogy orvosolni lehessen a problémát. Ez történik most.

Fotó: Fehér Gábor

Mint Cser-Palkovics fogalmazott, optimális esetben 2024 őszén, de legkésőbb 2025-ben szeretnék megvalósítani az új indát, ami remélik, jobban beváltja majd a hozzá fűzött reményeket, nem úgy, mint az eredeti elképzelés.

A közösségi közlekedésről

Egy kérdésre Cser-Palkovics András kiemelte, a Béla úti "temetői busz" ingyenes, és nem csak temetéskor közlekedik. Egyébként új busz állt forgalomba, és sokan igénybe is veszik.

Az intermodális csomópont elsősorban az EU-s források érkezésétől függ - válaszolta az ezzel kapcsolatos kérdésekre Cser-Palkovics. "Sajnos ezekről egyelőre nincs új hírem, de több fontos projektünk is áll jelenleg emiatt, így nagyon remélem, hogy mielőbb folyósítják ezeket a pénzeket. A buszhálózat bővítésének első ütemét várhatóan ehónap végén be tudjuk mutatni, várva majd az észrevételeket és javaslatokat! A bérlet- és jegykonstrukciók kapcsán: zajlik a 280/340 forintos diákbérletek adatainak kiértékelése, illetve dolgozunk azon is, hogy az állami szolgáltatókkal közösen városunk csatlakozni tudjon majd az országbérletes konstrukcióhoz. Van már példa arra (Zalaegerszeg) ahol ez megvalósult, csak az kisebb nagyságrend, nálunk a finanszírozás összerakása, részletek kidolgozása valószínűleg komplexebb." - fogalmazott.

S talán a legfontosabb kérdés: mikor mutatják be az új buszmenetrendet? A menetrend-bővítés első ütemét terv szerint november végén fogják bemutatni, jelezte a polgármester az érdeklődőknek.

Multifunkciós csarnok, stadion, több funkcióval

Sok városlakó érdeklődött, lehetőség lesz-e arra, hogy koncertélményekkel gazdagodjanak az új Alba Arénában vagy akár a Sóstói Stadionban? Utóbbival kapcsolatban kiderült, a pályáztatás folyamatban van, várhatóan a város szerepe is nőni fog a stadion üzemeltetésében, és terveznek koncerteket, rendezvényeket is. Ez a létesítmény számára jó bevételt, a polgárok számára jó élményeket jelenthet majd.

Fotó: Fehér Gábor

De mikor lesz Azahriah koncert az Alba Arénában? Sajnos időpont még nincs, ha lenne már vélhetően telt házas is lenne, de a helyszín adott lesz, a lehetősége meglesz. "Nagyon sok koncertet is tervezünk az új csarnokban. Végre a fehérvári embereknek sem kell majd ezekért az élményekért más városokba utazni." - tekintett pozitívan a jövőbe a városvezető.

Mint a feleletből kiderült, november 20-án készre jelentette a beruházást a kivitelező, így napokon belül elindul majd az aréna műszaki átadás-átvétele. Ahogy a polgármester írta, ezt követően a jövő év elején kezdődhet az engedélyeztetés. Az Alba Aréna átadására április-május környékén kerülhet sor."Természetesen sok felületen megjelenik majd az épület és az abban elérhető programok is. A multicsarnokhoz kapcsolódó közösségi közlekedési változásokat hamarosan nyilvánosságra hozzuk majd. Ez is része a hálózatfejlesztési programnak." - ígérte.

A csarnoknál levő utat pedig a lehető legrövidebb időn belül szeretnék megnyitni a forgalom számára, az engedélyeztetése ezekben a napokban indul, s 30 napja van rá a hatóságoknak.