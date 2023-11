Hogy mindenkinek jusson hely és megfelelő figyelem, előzetes regisztrációt követően juthattak be az érdeklődők az Alba Innovár nyílt napjára. November 25-én, szombaton délelőtt teltház mellett indultak a csoportok több irányba, a többszintes épületben.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

–Minden hónapban van egy szombat, amikor bárki bejöhet hozzánk 10 éves kortól, hogy részt vehessen a foglalkozásokon. Szabadulószobát mindig hirdetünk, mert az nagyon népszerű szokott lenni, főleg a gyerekek körében, de van 3D nyomtatás is, ahol a résztvevők megismerhetik ezeket a különleges nyomtatókkal. Itt nem csak nézőként vesznek részt az érdeklődők, hanem tervezhetnek egy kis tárgyat is, amit aztán kinyomtatunk, és amit a végén haza is vihet mindenki emlékbe. De dolgozhatnak lego robotokkal is, amikkel kapcsolatban részletes felvilágosítást kapnak. Kiderül, mit kell, illetve mit lehet ezekről tudni, milyen szenzoraik vannak, és később egy kis programot is írhatnak nekik–sorolta a lehetőségeket Bekker-Nagy Zsuzsa koordinátor.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Az előre meghirdetett és összeállított programok közül mindig egyet lehet választani, és a foglalkozások egy-egy órát vesznek igénybe, függetlenül attól, hogy az emeleti 3D nyomtatásról, a földszinti robotikáról, vagy az alagsorban tartott szabadulószobáról van szó. Utóbbi esetében az idő különösen fontos tényező, ugyanis, ha nem oldanak meg minden kijutáshoz szükséges feladatot, akkor sosem szabadulnak.