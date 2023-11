Ismét diákok töltik majd meg a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Kórházat, ugyanis november 7-én, kedden, nyílt napra várják az általános iskolásokat, november 24-én pedig a középiskolákban tanulókat.

A diákok bepillantást nyerhetnek az egészségügyi intézmény betegellátó egységeink működésébe, ezen kívül például az úgynevezett SKILL laborban is kipróbálhatják szimulációs körülmények között például az infúzió bekötését, a vérvételt, a szondalevezetést, és azt is, hogyan kell egy műtéti sebet kötözni. De asszisztálhatnak endoszkópos hasi, térdízületi műtéteknél, lesz varratkészítés, és hörgőtükrözés is szerepel a programpalettán.

A rendezvényt a kórház az egészségügyi szakdolgozói kamara Fejér vármegyei területi szervezetével közösen valósítja meg.