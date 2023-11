Habár igencsak szerteágazó beszélgetést folytattunk, mely során annyi tervről szó esett, hogy kis híján már követni sem tudtam, de azért még így is sikerült kigubózni, hogy miről is lenne szó. Az egyik ilyen a hamarosan kezdődő Mikulás futás, mely ugyan immáron a 28. alkalommal kerül megrendezésre, de eddig szinte kivétel nélkül mindig megújult, sosem volt két egyforma Mikulás futás. István célja, az emberek megmozgatásán túl, hogy minél többen a megyéből részt vegyenek benne és minél többen átéljék a mozgás örömét. Felhívását már több intézményhez is eljuttatta, hiszen a célcsoportja leginkább a gyerekek. Mint írja a november 20-tól egészen december 20-ig tartó program célja ezúttal is a mozgás, az egészséges életmód és a természetvédelem fontosságának népszerűsítése a gyermekek körében.

De a futáson túl István tervez még mást is, a gyerekekkel közösen feltöltik az intézmény környezetében lévő madáretetőket, Hogyan sportol a Mikulás? című rajzpályázatára is lehet jelentkezni, élménybeszámolót tart a lappföldi Mikulással való találkozásáról, és nehéz sorsú gyerekek számára hirdetett játékgyűjtést.

A továbbiakban arra is kitért még, hogy a Mikulás futás lehetőséget kínál azon intézmények számára is, akik szeretnének jókívánságokat küldeni a párizsi olimpiai játékokon résztvevő sportolóink számára. Illetve elkészült az olimpiai napló is és rendelkezésére áll mindazoknak, akik írni, rajzolni, üzenni szeretnének.

Információink szerint a kezdeményezés mögé a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke, Molnár Krisztián és Székesfehérvár alpolgármestere, Róth Péter is beállt.