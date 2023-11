A lakossági fórumnak is beillő tájékoztatót a település polgármestere, Steidl János nyitotta meg, aki köszöntőjében kiemelte, örül, hogy hosszú hat esztendő után a beruházás végére pont kerülhetett. Mint mondta nehéz időszak volt, hiszen a projektben számos kihívással szembesült a kivitelező cég. A COVID, a kialakult gazdasági helyzet is adott bőven megoldandó feladatokat.

Vörös Dániel építésvezető, a Németh László Községi Könyvtárban rendezett projektzáró eseményen kifejtette, hogy a község ivóvízminőség-javítására azért volt szükség, mivel az eddigi víztisztító berendezések elavultak, korszerűtlenek voltak. Az új, víztisztító technológiával – amely egyébként egy új épületben kapott helyet – pedig már kiszűrhető a vas, a mangán és az ammónia is, amely egy európai uniós kötelezvény volt. Mindez pedig elmondása szerint, jelenthet némi érzékszervi változást is, már ami a víz ízét illeti:

– A korábbi tisztítási technikával ellentétben, most sokkal jobb hatásfokkal működő tisztítás valósul meg. Eddig különösképpen a vas íze volt érezhető, ami most erőteljesen csökkent, így tapasztalhatnak a lakók némi ízváltozást. Ám ez az ivóvíz ugyanolyan iható és egészséges, csak nincs benne annyi vas. Másodsorban pedig a háztartási gépeinket is védjük ezzel az új technológiával tisztított vízzel.

A szakember azt is hozzátette, hogy beruházás keretében kisebb, modernebb és kevesebb energiafelhasználású szivattyúkat is telepítettek a kutaknál, és valamennyi berendezést kicseréltek. A teljes beruházás a Kohéziós Alap és a hazai központi költségvetési előirányzat által nyújtott, vissza nem térítendő támogatásból valósul meg 127 millió forintból.