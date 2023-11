„Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára” valamint a fennálló veszélyhelyzetre való tekintettel a rendelet hatálybalépését követő 23. napon megszűnnek a Modern Városok Program 1. mellékletben felsorolt projektjeinek előkészítésére vagy megvalósítására irányuló hazai forrásból biztosított támogatási jogviszonyok. Tulajdonképpen ez, a közlönyben megjelent rendelet jelenti azt a gyakorlatban, hogy véget ér a közel egy évtizeddel ezelőtt indított Modern Városok Program. Ezzel kapcsolatban a város honlapján Székesfehérvár polgármestere kifejtette: Három csoportba sorolhatóak a fehérvári fejlesztések. Az elsőbe azok tartoznak, amelyek teljes egészében megvalósultak, a másodikba azok a beruházások, amelyek most is folyamatban vannak, a harmadik csoport pedig az, ahol a mostani kormánydöntés alapján további egyeztetések várhatóak a szakminisztériumokkal. „Hiszen, szándékaink szerint, fejlesztési program nem marad el!” – tette hozzá Cser-Palkovics András.

Fotó: Déri Brenda / FMH

A város polgármestere azt is hangsúlyozta, nem érte váratlanul a megjelent kormánydöntés, ezzel kapcsolatban ugyanis már korábban egyeztettek az Építési és Közlekedési Minisztériummal, ahol Lázár János miniszterrel végigvették az egyes fehérvári fejlesztéseket. A most a Magyar Közlönyben közzétett, Fehérvárra vonatkozó döntések ezen alapulnak.

Jelenleg is zajló és természetesen elkészülő fejlesztés a Szent György Egyetemi Oktató Kórház új tömbjének építése: A pénz rendelkezésre áll, a kivitelező a kórházzal közösen dolgozik, a fejlesztés megvalósítását az állam és a kórház bonyolítja le. Hasonló nagyságrendű az iskolafejlesztési program Székesfehérváron. Itt az első elképzelések egyébként egy campus létrehozásáról szóltak, de a végül egy kifejezetten sok intézményt érintő felújítás valósul meg. A program részeként elkészült 15 oktatási intézmény vizesblokkjainak teljes felújítása és most zajlik a Tóparti Gimnázium valamint a Kodolányi János Gimnázium felújítása, munkaterület-átadás van folyamatban a Hétvezér Általános Iskolánál. A polgármester szerint a novemberi közgyűlés pedig a Vasvári Gimnázium jelenlegi épületének felújítására vonatkozó közbeszerzést is kiírja. Az egyéb programelemekről (pl. Fekete Sas Szálló felújítása) átcsoportosított forrásokkal együtt mintegy 20 milliárd forint értékben újulnak meg iskolák a Modern Városok program keretében. A forrás döntő része a város számláján van, Fehérvárnak egyetlen projekt esetében sincs visszafizetési kötelezettsége, sőt várhatóan kiegészítő forrásokat is kap majd a város.

„Elkészült a Múzeum Rendház épületének felújítása és bővítése, és novemberben átadásra kerül az Árpád-ház Program keretében az új Kőtár épülete is. Áttervezés alatt van a Palotai útra tervezett parkolóház, bízunk benne, hogy ez is meg tud valósulni, de a részleteket még a szakminisztériummal egyeztetni szükséges. A Zichy liget összekötése a sétálóutcával olyan szintű közlekedésátalakítást, valamint közműkiváltásokat igényelne, ami jelenleg nem reális. Helyette kisebb lélegzetű, de fontos belvárosi fejlesztésekre készülünk (pl. Fehérvár virágoskertje, új szökőkút).” – fogalmazott Cser-Palkovics András. A Fekete Sas Szálló múzeumként történő felújítása ugyancsak korábban merült fel, de aztán a tárgyalások során úgy tűnt, hogy a honvédség is szeretné hasznosítani az épületet, így arra a funkcióra felajánlotta az épületet a város, de az ilyen jellegű hasznosításról még nem született döntés. A polgármester bízik benne, hogy ahogy sok más belvárosi közösségi épület, úgy a Fekete Sas is hamarosan megújulhat. Szintén megvalósult a Fehérvár Tüdeje Programban az Alsóvárosi rét megvásárlása és fásítása, ami hamarosan befejeződik.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

Nagyon várt beruházás volt az új multifunkcionális rendezvény és sportcsarnok megépítése: ez a munka ugyancsak a végéhez közeledik, várhatóan a tavasz második felében a nagyközönség számára is átadhatják. Ehhez épültek ki az új utak, útkapcsolatok, amelyek a közlekedést is segítik a városrészek között. A börgöndi repülőtér és ipari terület fejlesztéséről is szólt a Modern Városok Programban megkötött szerződés: itt a város az államtól 750 millió forint támogatásban részesült. Az elkészült megvalósíthatósági tanulmány alapján lefolytathatja a város az engedélyezési eljárást, és utána kell majd a szakminisztériummal tárgyalni a kivitelezésről.

„Összességében is látszik tehát, hogy ez egy nagyon jelentős fejlesztéseket magában foglaló program volt, ami sikeresen fog zárulni, és az élet számos területén járul hozzá Székesfehérvár fejlődéséhez. Bízom benne, hogy a jövőben lesz lehetőség a kormánnyal hasonlóan átfogó program megvalósításáról szóló megállapodás létrehozására.” – fogalmazott Székesfehérvár polgármestere.