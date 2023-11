A szakmai előadásokkal, beszélgetésekkel és workshoppal színesített eseménnyel a szervezőknek az a célja, hogy hozzásegítsék a fiatalokat a számukra legjobb döntés meghozásához és eloszlassák az esetleges bizonytalanságokat.

Az SZKKK az erről szóló közleményében is írja, hogy a KarrierKavalkádon közel harminc szakmabeli mutatja be munkáját és eddigi életútját, valamint őszintén mesél a mindennapjairól. A résztvevőknek természetesen arra is nyílik lehetőségük, hogy kérdezzenek tőlük. Emellett, talán azért is érdemes kilátogatni december 2-án, mert a jelenlévők olyan szakmákkal is megismerkedhetnek, amelyekről eddig lehet, hogy nem is hallottak.

A 14 órakor kezdődő rendezvényt Cser-Palkovics András polgármester köszönti, aki egyébként az egyik közreműködő is.

Ami a programokat illeti, a megnyitó után az első előadás egy sokakat megmozgatható kérdésre adhat választ és „Hogyan lehet jól keresni?” címet viseli. A 20 perces előadáson kiderül, hogyan lehet hatékonyabb az álláskeresési, illetve az interjúzási folyamat.

Ezentúl a programok között helyt kapott Cser-Palkovics András és Damniczki Balázs előadása, az „Amikor a közügy szívügy lesz, avagy a politikai és a vállalkozói élet kulisszái”, melyben azt vitatják meg, hogy milyen politikai szereplőnek és a saját főnökünknek lenni. Ezt követően pedig lehetőség van az előadókkal és szakmabeliekkel való közvetlen találkozásra is, ahol a jelenlévők még ’szabadabban’ beszélgethetnek velük.

Végül a fent említett workshop során a szervezők a középiskolásokat kívánják megszólítani. A „HovaTovább?” rövid bemutatóból, interaktív feladatokból és beszélgetésekből álló foglalkozás segíti tudatos pályaválasztásukat.

Az eseményen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, jelentkezni a www.fehervariprogram.hu oldalon lehet.