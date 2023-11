Nagyjából egy héttel ezelőtt néhány lelkes aktivista kitalálta, hogy ’felújít’ egy villanydobozt Székesfehérváron az Ősz utcában. Az ötletből végül egy minipanelház lett, amit olyannyira gondosan készítettek el, hogy az ablakok, a kirakatok és a lépcső sem hiányzott a remekműről. Azóta sok környékbelinek annyira megtetszett, hogy a közösségi médiában is elkezdték megosztani az erről készült képeiket. Mint megtudtuk a "kreálmány" ezúttal is az MKKP aktivistáinak a műve, akiknek a megyei koordinátora, Fenekes Roland elárulta, hogy nem volt semmilyen mögöttes céljuk vagy üzenetük, közösségteremtő céllal készítették. Előbbi azért merült fel kérdésként, mert ők maguk is megosztották a képeket a következő leírással: „Az új épülettel a város lakhatási problémáira szeretnénk választ adni”.

Forrás: MKKP-fejér megye FB oldal

Fenekes Roland azonban azt mondta, hogy csak szerették volna megmosolyogtatni az embereket. Valamint azt is hozzátette, hogy korábban a város különböző pontjain már több villanydobozt is kidekoráltak, általában azokat szokták, amelyek rosszabb állapotban vannak.