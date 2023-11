A november 25-ei, szombati bejegyzésben azt ígérték, másnap, vagyis november 26-án délután további részleteket tudhatnak meg a kíváncsi követők. Nos, a pillanat elérkezett, így kijelenthető: ahogyan azt sokan sejtették, többéves kimaradás után visszatér a Rockmaraton!

Egyelőre csupán a dátum ismert, eszerint július 11. (csütörtök) és július 15. (hétfő) között rendezik meg a jubileuminak tervezett fesztivált, Dunaújvárosban, a Szalki-szigeten. Az elmaradt, ugyancsak harmincadik évfordulót ünneplő 2020-as rendezvényen fellépett volna a többi között a Cradle of Filth, a The Agonist, a Sepultura és a Suicidal Angels is.

A szervezők azt ígérték, hamarosan ismertetik a lineupot, a programot, amit a kapcsolódó kommentek alapján már nagyon sokan várnak.