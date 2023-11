A hét elején befejeződött az I. István Király utcában az útépítési munkálatok egy fontos szakasza. Hétfőn, a korábbi előkészítő munkálatokat követően, elkészült az aszfaltburkolat. A munkagépek reggel kezdték a munkát és kora délutánra be is fejezték, így az út már az esti óráktól újra járhatóvá vált, ami különösen fontos a lakosok és a városrészben tevékenykedő vállalkozások számára. A munkálatok azonban még nem értek teljesen végett: a következő napokban az útpadka elkészítése is megtörténik. Ezért a kivitelezők kérik a közlekedőket, hogy fokozottan óvatossággal haladjanak ezen a szakaszon.

Az I. István Király utca felújítása nem csak a közlekedési körülményeket javítja, hanem hozzájárul a környék esztétikai megújulásához is.