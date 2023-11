Ugyan a mögöttünk álló hetekben több alkalommal írtunk az SK On Hungary iváncsai üzeméről, nagyrészt más vonatkozásban. A zajszennyezéssel és az ezt érintő intézkedésekkel legutóbb részletesen még október elején foglalkoztunk. Akkor az iváncsai lakosok legnagyobb problémája az volt, hogy az SK gyárából éjszakánként hangos zajok hallatszódtak, amik olyannyira zavaróak voltak, hogy a lakosok egy része nem tudott pihenni.

Mint azt is megírtuk az önkormányzat saját költségén a Jókai utca végére zajmérő állomást telepített, így mérési adatokkal is tudta igazolni, hogy a gyár túllépi a hatóság által megszabott zajszintet.

Iváncsa polgármestere, Molnár Tibor többször és többféleképpen is jelezte aggályait az illetékes szerveknek, de jó ideig nem történt változás, az éjszakai zajok nem csillapodtak. Majd egy újabb bejelentése végre célt ért és a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Osztálya az éjszakai zajszínt túllépés miatt este 10 órától reggel 6 óráig megtiltotta a gyárnak a zajt kibocsátó ventilátorok használatát.

Mostani megkeresésünkkor a településvezető megerősítette, hogy amióta a tiltás bevezetésre került, valóban nem hallani az éjszakai zajokat és az üzem eleget tesz a hatóság szabályozásának. Az üzemhez legközelebbi utcák lakói is megerősítették, hogy megszűnt a hosszú ideje tartó zajszennyezés.

Természetesen felvettük a kapcsolatot az SK On Hungary-val is, hogy további információkat tudjunk meg a zajvédelemről. Válaszukból kiderült, hogy az októberi első zajvédő falépítéseket követően két napon át, november 2-án és 3-án ők maguk is zajszintméréseket végeztek. A zajhatár tekintetében a nappali előírás teljesült, azonban az éjszakait – este 10 és reggel 6 óra között – helyenként akár 3 decibellel is túllépték. Utóbbira azonban a kedvezőtlen esős időjárás is hatással volt.

Ezentúl hozzátették még, hogy további kiegészítő zajforrás-ellenőrzések történtek, valamint a magas zajszintű épületekben zajcsökkentő berendezéseket építettek. De, hogy ez mennyire volt sikeres, jelenleg még nem tudni. Az üzem mindezeket követően újabb méréseket végzett, de az eredményeket csak később kívánják közölni.