Az Egyesült Államokból származó kezdeményezés hazai akciójának legfontosabb helyszíne a tavalyihoz hasonlóan a fővárosi Városháza Parkjában lévő központi gyűjtőhely mellett a Baptista Szeretetszolgálat három és fél éve Pákozdon felépült logisztikai központja. Székesfehérváron tizenegy, Dunaújvárosban kettő gyűjtőpont várja az adományozókat, mint ahogyan le lehet adni az ajándékokkal teli dobozokat Csákváron, Seregélyesen, Gárdonyban, Mezőfalván, Kisapostagon, Sárosdon és Nagyvenyimen is. (A pontos címeket az alábbi linken találhatják meg azok, akik segítenének: Gyűjtőpontok - Cipősdoboz (ciposdoboz.hu) A kampányhoz más módon is sokan csatlakoznak, a seregélyesi általános iskola például célzottan Kárpátaljára szállítja majd az általuk összegyűjtött ajándékokat: régi kapcsolat az övék.

Az elmúlt évben több mint 44 ezer cipősdoboz ajándékot sikerült eljuttatni a rászoruló gyerekekhez. A pákozdi logisztikai központ felkészülten várja az idei kampányt

Fotó: Tihanyi Tamás

A Baptista Szeretetszolgálat hagyományos Cipősdoboz Akciója során munkatársaik és önkénteseik – támogatóik és segítőik jóvoltából – az adventi időszakban országszerte sokezer cipősdoboznyi ajándékot gyűjtenek össze és juttatnak el hátrányos helyzetű gyermekek számára. Az elmúlt esztendőben az ukrajnai háborús infláció okozta gazdasági nehézségek ellenére is 44 ezer 761 ajándékkal lephették meg így a gyermekeket. Elsősorban a kelet-magyarországi régióban rendeztek osztást, de a „(L)átható szeretet program” jegyében minden évben kapnak ajándékot a Vakok Iskolájában diákjai is. Visszatérően küldenek dobozokat Pákozdra a hollandiai magyarok, mint ahogyan a Székesfehérváron működő Közép-európai Többnemzeti Hadosztály katonái is csatlakoznak a kampányhoz. Az idei gyűjtési időszak – amit a fővárosban a Mikulástroli járata segít – december 18-ig tart. Ez idő alatt bárki leadhatja az országosan közel négyszáz gyűjtőpont egyikén az összekészített cipősdoboz ajándékokat.

Az idei akcióhoz a Magyar Olimpiai Bizottság is csatlakozott, képviselői, olimpiai bajnokok és a szervezet vezetői elkészítették az első ajándékokat

Fotó: BSZ

– A nélkülöző gyermekek öröméért, boldog karácsonyáért dobozolunk – mondta Szilágyi Béla, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke. – Minden kollégám, önkénteseink és partnereink szeme előtt csak az lebeg ebben az időszakban, hogy minél több doboz elkészítésére buzdítsuk az embereket, hogy végül a lehető legtöbb kisgyermeket tudjunk megörvendeztetni! Ahogyan eddig megszokták, idén is várjuk az új, vagy használt, de még jó állapotú játékokat, könyveket, édességeket nem és kor megjelölésével ellátott, becsomagolt cipősdobozokban. Lehetőség van online adományozásra, így bárki néhány kattintással segíthet, állíthat össze cipősdobozt, a részletek erről az akció honlapján megtalálhatók. Mint ahogyan az is, hogyan célszerű összeállítani egy dobozt, mi kerüljön bele és mi ne, illetve ott található a gyűjtőpontok listája.