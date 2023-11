- Öt hete megy a folyamatos roham, és erre most rásegített a hóesés is. Egy hétnél mindenképpen többre kell számítani az időpontkérés során --mondta Weiger Bence, aki párhuzamosan szerel és időpontot ad az egyik gumiműhelyben. A Mór környékén élők nem is akadnak fent azon hogy semmi sincs azonnal.

Fotó: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

A defektjavításra extra időpontokat tudnak adni, de az sincs rögtön.

Fotó: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

Arra a kérdésre hogy megnézetik-e a pótkereket is az autósok, azt felelte, nem jellemző, pedig nagy csalódás az út szélén, egy defekt során, hogy a pótkerék lapos vagy egyenesen defektes.