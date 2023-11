Amit már a születésünk után elkezdünk „rongálni”, gyerekkorban nyilván tudattalanul, viszont később akár tudottan is – pl. dohányzással, mozgáshiányos életmóddal, túlsúllyal, stb. - árthatunk magunknak és rövidíthetjük meg a saját életünket. A fehérvári találkozót 2009-ben hívták életre, fő szervezője azóta is Reiber István, egyetemi docens. A kétévente tartott találkozók a Magyar Atherosclerosis Társaság szintén kétévente megtartott nagy országos konferenciájának köztes éveire esnek, ahol a szakemberek gyakorlatias, kötetlenebb hangvételű szakmai napokon tudják megbeszélni az érbetegségek diagnosztizálásához, kezeléséhez, megelőzéséhez kapcsolódó újdonságokat és a tapasztalatokat.

- A megelőzés, minden alkalommal hangsúlyozom, igen fontos az érbetegségek esetében is. Ennek egyik alapköve a táplálkozás. Jól tükrözi ezt, hogy a dietetikusok már a kezdetektől csatlakoztak hozzánk ezeken a találkozókon és idén is több előadás szól a különböző korosztály táplálkozásának kérdéseiről. A megfelelő táplálkozással számos szív- és érrendszeri probléma megelőzhető vagy karban tartható lenne – hívta fel a figyelmet Reiber István, aki hozzátette, a mozgásnak legalább ekkora jelentősége van az egészségmegőrzésben.

A docens azt is kiemelte, a találkozóknak azért is van jelentősége, mert az évek alatt, ahogy folynak a kutatások, szaporodnak a gyógyszerekkel kapcsolatos tapasztalatok, új szerek és kezelési módok jelennek meg, úgy változnak a nemzetközi és nemzeti ajánlások is az ér védelmét biztosító értékekre, pl. a vérzsírokra, vagy a vérnyomásra vonatkozóan. Az elmúlt években egyre alacsonyabbak lettek az ajánlott értékek, így felmerül az a kérdés is: kell-e, jó-e ezeket ennyire alacsonyan tartani? Az ilyen és ehhez hasonló témák megbeszélésére is van lehetőség az előadásokat követően a Fehérvári Atherosclerosis Találkozón.