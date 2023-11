Kovács Szilvia a Fehérvár Médiacentrum szerkesztő-riportere, de moderátorként, háziasszonyként is sűrűn látni székesfehérvári közéleti eseményeken. Otthon, a hétköznapokban azonban ő is ugyanolyan édesanya, mint sokan mások, ráadásul érintett abban az ügyben, amelyért évek óta tesz a maga módján. Hiszen neki is van egy fogyatékkal élő kislánya, aki azonban igen jól boldogul a hétköznapokban: iskolába jár, vannak barátai, szóval mondhatni, teljes életet él, csak egy picit több segítségre szorul.

Szilvia azonban nyilván érzékenyebb a fogyatékos emberek problémái iránt, s azon túl, hogy több, velük foglalkozó intézményben készített már riportot, kapcsolatot tart velük, a lakókkal, tavaly arra gondolt: szeretne még több embert megmozgatni a fogyatékosok érdekében. Így kitalálta az Ölelés az elfogadásért című eseményt, amelynek központi motívuma, hogy egyszerre sokan ölelik körül az Országalmát, majd színpadi programok is vannak, amelyeken fogyatékkal élő személyek (vagy ők is) szerepelnek.

Ötletének sokan örültek, legfőképpen persze maguk az érintettek, akiknek jó volt érezni a feléjük áradó, egyszerre megsokszorozódott figyelmet, szeretetet. Első alkalommal több százan csatlakoztak az eseményhez, és remélhetőleg így lesz ez 2023-ban is. Mert Szilvia újra mozgósította ismerőseit, barátait, úgyhogy az már most tudható: tizenöt, tizenhat fellépő lesz a színpadon egyebek mellett a székesfehérvári Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI-ből, a Szent Kristóf Házból, a Viktória Rehabilitációs Központból. Ám érkeznek velencei, polgárdi intézményekből, valamint magánemberként érdeklődők is vannak. Ismét eljön Mits Péter és Györök Márk duója, akik közösen énekelnek és gitároznak majd, ezzel is megmutatva, milyen jól tud együttműködni egy látó és egy nem látó zenész, hiszen Márk vak. Az általuk tavaly előadott „Mindannyian mások vagyunk” című dalt pedig az esemény himnuszává teszik – mondta Szilvia.

Újonnan csatlakozik Keller János színművész, aki szintén nagyon támogatja az ügyet, így fölajánlotta, hogy már az „ölelés” ideje alatt énekel a jelenlévőknek, hogy még jobb legyen a hangulat. Mindehhez csatlakoznak még a köszöntők, például a fehérvári önkormányzat részéről, amely egyébként az esemény fővédnöke. Ott lesz Lengyel Zsófia esélyegyenlőségi referens is, aki az előző napra divatbemutatót szervez, hasonló céllal.

Ismét szép alkalomra számíthatunk tehát: aki szívügyének érzi az ölelést, a fogyatékkal élők támogatását, és lesz alkalma elmenni, azt december 3-án, vasárnap 9:45-re várják az Országalmához.