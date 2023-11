Mint írtuk Rubina 2017-ben született és eleinte semmi arra utaló jel nem volt, hogy valami probléma lenne. Majd a vizsgálatok végül azt állapították meg, hogy a kislány kevert specifikus fejlődési zavarral küzd. A második Nazarov műtétre pedig azért van szükség, hogy még könnyebben tudjon mozogni. Korábbi látogatásunkkor a szülők azt mondták, úgy látják, mintha Rubina teste nem csinálná azt, amit az agya elvárna tőle.

A jövő februárban esedékes műtéttől, melynek ára 4700 euró a szülők azt remélik, hogy gyermekük újra tud majd járókerettel járni.

A műtét árán túl egyébként további költségek is terhelik a családot, mivel Barcelonában végzik el, ezért maga a kijutás is igen drága, illetve a műtét után rehabilitációra is kell járniuk. Szerencsére azonban nincsenek egyedül, a közösségi médiában az Angyali licit csoportban már jó ideje gyűjtenek nekik. Úgy tudjuk már több mint egy millió forint összegyűlt, így minden esély megvan arra, hogy a műtétet fedezni fogja a felajánlásokból befolyt összeg.