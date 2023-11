A Fejér Megyei Hírlap hasábjain folyamatosan nyomon követjük az alcsútdobozi Fekete Ildikó matematikus, tojásfestő népművész munkásságát. Idén november 9-én New Yorkban tudományos konferenciát rendeznek a százhúsz éve született Neumann János tiszteletére. Ildikót nemcsak matematikusként hívták meg a jeles eseményre, hanem művészként, mivel a szervezők úgy döntöttek, hogy Ildikó hímes tojásait adják ajándékul a konferencia előadóinak. Ez nagy megtiszteltetés a magyar népművészetnek, a tojásíró művészeknek és Fekete Ildikónak is.

Fotó: Kulimai Dávid

A párhuzam nyilvánvaló, a magyarságuk köti össze a híres tudóst és az alcsútdobozi fiatal hölgyet. Már több ízben volt kiállítása a tojásfestő művésznek New Yorkban. Az idei alkalommal két helyen is láthatóak a gyönyörű festett tojások több magyar táj viasszal írt üzeneteiként (ez Fekete Ildikó könyvének beszédes címe az általa készített hímes tojásokról). Az egyik kiállítás a New York-i egyetemen, a másik a New Yorkban található matematikai múzeumban lesz látható. A kiállításokkal párhuzamosan Ildikót felkérték előadások tartására is. Az amerikaiaknak nyolc előadáson keresztül lesz lehetőségük megismerkedni a Kárpát-medence festett-tojás mintakincsével.

Fotó: Kulimai Dávid

Neumann János korunk legnagyobb tudósa, igazi zseni, több mint százhúsz tudományos elmélet kifejlesztője. A digitális számítástechnika, a játékelmélet, az általános egyensúly, a mesterséges intelligencia és sok más terület kutatásai alapjának kidolgozója. Számos Nobel-díjas tudós felhasználta Neumann János elméletét a közgazdaságtan, a matematika, a kémia és a fizika területén. A konferencia célja, hogy megvitassák Neumann János a mai tudományra gyakorolt hatását. Az előadók között vannak a világ jelentős egyetemeinek professzorai.