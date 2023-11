Az Országút folyóirat jóvoltából az elkészült művészi alkotások egy négy állomásos vándorkiállításra indultak a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztő Nonprofit Kft. vidéki kastélyaiban, melynek első helyszínéül a dégi Festetics-kastély szolgál. A tárlat kedden délután nyílt meg. Az ünnepi eseményen a térség országgyűlési képviselője Varga Gábor és a település polgármestere, Gárdonyi Sándorné is tiszteletét tette.

Farsang Csaba, a NÖF Nkft. ügyvezető-helyettese a megnyitón elmondta, idén ünnepeljük Madách Imre születésének 200. évfordulóját, melynek tiszteletére az Országgyűlés a 2023-as évet Madách-emlékévvé nyilvánította. Ennek apropóján az Országút folyóirat hat hazai kortárs képzőművészt kért fel – Baksai József, Csurka Eszter, Mayer Éva, Milorad Krstić, Orosz István és Szurcsik József –, hogy saját látásmódjuk szerint ábrázolják Az ember tragédiája egy-egy színét. Az ügyvezető-helyettes ünnepi beszédében kiemelte, értéket vinni értékes helyszínekre mindig felemelő érzés és ezeknek a műveknek ad otthont Dég, Keszthely, Nádasdladány és Szabadkígyós az elkövetkezendő hónapokban, hogy a budapesti műkedvelő közönség mellett a vidéken élők is megcsodálhatják a 15 kortárs művet. Farsang Csaba hozzátette azt is, hogy a „Rajzoltunk egy költeményt" című most induló vándorkiállítással egy újabb lépést tettek afelé, hogy műemlékhelyszíneink üzemeltetése közép- és hosszú távon minél fenntarthatóbbá váljon, illetve egész évben változatos programkínálatukkal minőségi időtöltést kínáljanak látogatóközönségüknek.

Gondolataihoz csatlakozott Szende László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium főosztályvezetője is, aki beszédében megemlékezett Zichy Mihály festészetéről, aki elsőként illusztrálta Madách Imre főművét, majd az egyedi látásmódokról beszélt a Dégen nyíló kiállítás fényében: – Az ember tragédiája illusztrálása mindig is nagy kihívás elé állította a képzőművészeket, az idők során az általuk megteremtett képi világ a mű díszleteinek történetével is érintkezésbe került. Ugyanakkor a döntés mindig a művész kezében volt, vagy a lehető leghűségesebben értelmezték a dráma gondolatait, de választhatták azt az utat, hogy Madách hatására önálló képi világot valósítsanak meg. A most megnyíló kiállítás világosan bemutatja, hogy a hat kortárs képvőművész hogyan viszonyul az irodalomtörténet egyik remekművéhez.

Az ünnepi beszédeket követően Martos Hanga színművésznő irodalmi összeállítását hallhatták a meghívott vendégek. ,,Az ember tragédiája" című műből adott elő a művésznő részletet, majd a nagy érdeklődésre való tekintettel tárlatvezetés indult a kastélyban található kiállításokból a vendégeknek. A „Rajzoltunk egy költeményt" című vándorkiállítás november 7-28. között tekinthető meg Dégen, majd decemberben a keszthelyi Helikon Kastélymúzeumba költözik, ezt követően 2024-ben a nádasdladányi Nádasdy-kastélyba, majd februárban a szabadkígyósi Wenckheim-kastélyba érkezik.