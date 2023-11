A Mathias Corvinus Collegium idén 8. alkalommal rendezi meg az MCC Vitázz! Kárpát-medencei középiskolás vitaversenyt. A versenyre háromfős középiskolás csapatok jelentkezését várják, a székesfehérvári fordulót február 8–9-én rendezik meg. A részvétel ingyenes, a csapatok jelentkezését november 6-ig várják. Akik csak érdeklődnek a vitázás iránt, őket is várják az MCC székesfehérvári központjában a kétheti rendszerességgel működő vitaklubba is, ahova ugyancsak előzetes bejelentkezés szükséges a [email protected] címen. A Mathias Corvinus Collegium a versenyen túl várja a Középiskolás Program jelentkezőit is.