Az úgynevezett 1-es és 2-es épület komoly energetikai felújításon esett át az elmúlt időszakban, melynek során megtörtént többek között a homlokzat hőszigetelő felületkezelése, ehhez kapcsolódóan a falak nedvesedésének megszűntetése, a fémszerkezetek, valamint a kő-, és falszerkezetek restaurálása, napelemes rendszer telepítése, illetve a 2-es épületen a nyílászárók cseréje. A projektzárón Cser-Palkovics András polgármester kiemelte, a Városháza nem csak a város egyik kiemelt műemlékegyüttese, valamint legnagyobb közösségi tere, de több mint 300 ember munkahelye is. Hozzátette, a látványosan megújult külső részek mellett kevésbé látványos belső – falakban futó vagy közműveket érintő – felújítás, egyben korszerűsítés is történt, ami nagyon ráfért már az épületegyüttesre. A polgármester megköszönte a dolgozók és az ügyeket intézők türelmét is, hiszen a felújítás „bentlakás” mellett történt, az állandó költözés, a munka átszervezése sok logisztikát igényelt.

- Bízunk benne, hogy a következő évtizedekben ilyen volumenű felújításra nem lesz szükség, ennek érdekében viszont figyelmet kell fordítanunk a folyamatos állagmegóvásra és a karbantartásra – mondta Cser-Palkovics.

A projektet lezáró sajtótájékoztatón Lehner Zsolt, alpolgármester arra is emlékeztetett, hogy a három részből álló épületegyüttes legrégebbi épületrésze a főépület, középkori eredetű. A második épület, a Zichy-palota 1781-re épült fel, mai formáját 1936–1937-ben nyerte el. A harmadik épület, eredetileg egy lakópalota, 1790 körül épült.

A hivatal udvarán folyik még munka, ám az nem a fenti projekt része és az önkormányzat saját forrásból finanszírozza. Jelenleg a közművek cseréje zajlik, amit aztán a burkolat rendezése követ.

A polgármester végül felhívta a figyelmet, hogy idén az adventi időszakban ismét lehetőség lesz arra, hogy az érdeklődők Városháza-túra keretében járják be a megújult épületet.