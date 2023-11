A 8126-os úton Csákvár felől Bicske irányába közlekedve, Bodmér után nem sokkal létezik egy keskeny bekötőút, amely a faluba visz, egészen pontosan a Béke utcához ér be. Ezt a nagyjából 2 kilométeres, önkormányzati tulajdonban lévő útszakaszt sokan ismerik és használják, hogy időt, pénzt és kilométereket spóroljanak, ha Tatabánya felé visz az útjuk. A személyautók mellett nagyszámú nyergesvontató és autóbusz is használja a Száron át vezető utat. Egy korábban végzett forgalomszámlálás során olyan nap is volt, amikor több mint ezer gépjármű haladt át az utcán. Nem csoda hát, hogy a Béke utca 31 házában élők – ennél kettővel több ház van, de azok jelenleg lakatlanok -, akik évek óta viselik a nagy forgalom minden ódiumát, egyre türelmetlenebbek.

„Az egyik, amiért ez számunkra problémát jelent, mert a Béke utca egy kis utca, nem arra alakították ki, hogy szinte folyamatosan dübörögjön rajta a forgalom – mondta a polgármester még 2020-ban, amikor egy időre mindkét irányból lezárták az utcát, ahová csak az ott lakók hajthattak be. Ez a döntés azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ám az sem megoldás, hogy – a lakók ezt szeretnék – sorompóval zárják le az utcát, mivel a szomszédos pici településről, Bodmérról sokan járnak erre, hogy iskolába, óvodába vigyék a gyerekeket, vagy egyéb ügyeiket intézzék.

Az egyeztetés és az ötletelés tehát tovább folytatódik, ami fentebb nevezett okok miatt azonban nem csak a száriakat érinti. Nem árt, ha azok is tisztában vannak vele, akik rendszeresen használják a fent nevezett utat.