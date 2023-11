A pipacs különleges növény. Szirmaiból gyönyörű virág alakul, és szinte bárhol megél, a gyomok közül is élénk színével hirdetve a létezés csodáját. Hasonlít ehhez a gyerekekben szunnyadó tehetség kivirágzása, épp ezért lett a Ráckeresztúron alakult alkotókör neve Pipacs. Megálmodója, a helyi általános iskolában tanító Jankovics Tünde gyerekkora óta szereti és műveli a különféle kézműves tevékenységeket, a varrás, kötés, horgolás, hímzés, nemezelés mellett olajfestményeket készít és selyemfestéssel is foglalkozik. Úgy véli, fontos teret biztosítani az egyéni kreativitás kibontakoztatásának, megélésének több tevékenységben. A legfontosabb célok között említi az együtt alkotás örömének megélését, valamint azt, hogy a szülő is csatlakozzon ehhez a folyamathoz, ugyanis a közös ténykedés minden szempontból építően hat a gyerekekkel való kapcsolatra. Tünde az iskolai technikaórákon tapasztalta meg, hogy sok diákban óriási a nyitottság, kíváncsiság, kreativitás, örömmel alkotnának sokkal többet is, mint amire a tanórán lehetőség van, mások pedig épp azért nem teszik, mert maguk sem hiszik el, hogy képesek rá, pedig igen, és ha ezt felfedezik, csodákra képesek. Ő maga is nyitott minden újdonságra. Lányaival együtt tanulja a rajzolást Kása Renátánál, s ez olyannyira lelkesítő tevékenység számára, hogy szeretné másokkal is megosztani, így jött az ötlet, hogy Renivel együttműködjenek.

Fotó: Gajdó Ágnes

Az alkotókör tagjai tehát a kötés és horgolás mellett Renáta vezetésével megismerkedhetnek a realisztikus rajzolással, ami a kreativitás, a fantázia fejlesztésére kiválóan alkalmas módszer. Renáta több mint húsz éve oktat rajzot, és az egyéni képességekre alapozva a rajzkészségek mellett az emocionális és a szociális készségek fejlesztésére is hangsúlyt helyez. Eredetileg bölcsész pedagógusként végzett, majd egyre inkább különböző fejlesztő programokkal foglalkozott. Mint mondta, az oktatás során szerzett tapasztalataiból formálódott a tudatos kreatív művészet, amivel a gyerekek megfigyelése, szem-kéz koordinációja fejlődik, térbeli látásmódjuk egyre komplexebb lesz, ugyanis az oktatás nemcsak gyakorlati feladatokra épül, hanem a kreativitás szellemi részével is találkoznak a tanulók. Nem mindenkiből lesz persze művész, de a rajzolás olyan szempontból is hasznos, hogy kikapcsolja a stresszt, miközben az agy másik, magasabb frekvenciára áll. A hosszú távú cél az, hogy a kreatív folyamat legalább annyira természetes legyen az egyén számára, mint a lélegzés, hiszen az alkotás az élet értelme, ennek révén mindenki önmagát adhatja, hiszen mindenki maga írja a történetét.

Fotó: Gajdó Ágnes

A Pipacs Alkotókör minden szerdán várja az alkotni vágyó érdeklődőket kortól és nemtől függetlenül. A helyszín az új iskola emeleti tanári szobája, ahol kiválóak a fényviszonyok. Jelenleg mintegy harmincan rajzolnak Renátával, és tizenöt fő választotta a kötés-horgolást. Tünde nemsokára elindítja majd a selyemfestésórákat is, és ha minden jól alakul, az alkotókörben született munkákból a közeljövőben kiállítást is rendeznek.