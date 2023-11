Ahogy azt az évek során a fehérvári lakosok és az idelátogatók már megszokhatták újra a helyükön vannak a visszatérő fényberendezések, de azért az idei Adventre egy ’kis’ különlegességgel is készült a Városgondnokság. A helyiek már bizonyára tudják, hogy a Zichy ligetben tündöklő óriáskoronára gondolunk. De emellett persze idén is ott vannak a kedvelt óriásgömbök, a fényfolyosó és hamarosan elindul a fényvonat is.

Ami a programokat illeti, azok már pénteken indulnak is és az első hétvége fő produkciója a december 3-i Radics Gigi koncert.

A részletesebb programkínálatot ebben a cikkben ismerhetik meg.