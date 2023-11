A szokásosnál is nagyobb érdeklődés miatt a tornaterem bejáratában is nézők zsúfolódtak, akik igyekeztek úgy állni, hogy ne csak hallják, láthassák is a gyerekek műsorát.

Mint azt az intézményvezetőtől megtudtuk, a szülők kérésére a bevétel összegéből a belső tér egy része újul majd meg az épületben, pontosabban egy játéktér kialakítása a terv, ami nagy öröm és egyben praktikus is, ezért a gyerekek már nagyon várnak.