Hányszor eljátszottam már…Ülök a stadionban, követem a meccset. A billentyűzetet folyamatosan pásztázó ujjaim ökölbe rándulnak, ha épp ígéretes akcióba lendül a csapat; vagy a levegőbe suhintott mozdulattal rebbentem szét ujjperceim, ha másként alakul a helyzet, mint ahogy a megbúvó, de gyakorta előbukkanó szurkoló vérem remélné. Írom, amit látok, sőt, van, hogy annál többet is. Általában még harcolnak a felek, mikor már cikkem elején virít a cím, összeállt a bevezető – csakhogy a lefújás pillanatában aktiválni tudjam a tudósítást oldalunkon. Ebből fakadóan gyakran homlokomon csattannak ujjaim, ha az utolsó percben változik az eredmény. Írhatom át a címet, az iromány lezárását, a jegyzőkönyvet. Mint ahogy a magyarok bulgáriai, 97. percben kiharcolt egyenlítésénél is. De most örömtől részegült izgatottság járta át gépem billentyűit: Kijutott a válogatott!