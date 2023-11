No! – A szó, amely az egész novembert jellemzi, s jelen esetben nem egy indulatszóként, hanem az angol tiltás („No!”, azaz magyarul: „Nem!”) megfelelőjeként funkcionál. „No Shave November” és „No Alcohol November”, azaz borotválkozásmentes és „száraz” november van most is, mint már hosszú évek óta minden esztendőben. Előbbi során a férfiak azért nem borotválkoznak egy hónapig, hogy a rákmegelőzés fontosságát kiemeljék, utóbbi esetében pedig a mértékletes alkoholfogyasztás mellett szól a kampány. Zacher Gábor toxikológus azonban kiemelte: a száraz novembert annak érdemes tartania, aki nem alkoholista, hanem csupán „szociális ivó”. Nos, november 1-jén, rokoni társaságban lecsúszott egy kevés, különlegesebb „tea”. Kezdjek aggódni?