Az eseményt december 15. és 23. között a Hősök terén rendezik meg. Ahogy azt Sükösd Tamás polgármestertől megtudtuk, valamennyi faház elkelt, így úgy néz ki, hogy a harmadik alkalommal is telt házas rendezvényt tudnak tartani. A kézműves, népművészeti, iparművészeti termékekkel, karácsonyi vásárokhoz kapcsolódó élelmiszerekkel (forralt bor, kürtőskalács, sült gesztenye, helyben készült ételek) foglalkozó vásározók várják tehát a nagyérdeműt a programokról nem is beszélve, amelyről hamarosan részleteket is közöl az önkormányzat.