A Gaja Környezetvédő Egyesület még jó pár évvel ezelőtt kezdte meg, hogy Székesfehérvár ökosikoláinak, zöldóvodáinak együttműködési szerződést ajánl, mely keretén belül időről időre ellátogatnak a gyerekekhez és különféle interaktív foglalkozásokat tartanak neki.

Fotó: Déri Brenda / FMH

Korábban például az egykori elnök, Varga Gábor vezetésével kézműves foglalkozásokat tartottak, illetve arra is volt példa, hogy természettel kapcsolatos kísérletet mutattak a gyerkőcöknek.

Bőhm Erika, az egyesület jelenlegi elnöke a mostani mesefoglalkozáson elmondta a Katica vadlibát nevel című programjukkal Varga Gábor emléke előtt tisztelegnek.

– Gábor kedvenc olvasmánya gyerekkorában a Nils Holgersson csodálatos utazása a vadlibákkal című könyv volt. Így a hétfői alkalommal a Bogárháton Alapítvány tagjai ebből is merítkeztek. A történet, melyet megelevenítenek egy kisliba fejlődését, életét mutatja be, de emellett olyan aktualitások is megtalálhatók a mesében, mint a Tatai Vadlúd Sokadalom, illetve a Szent Márton legendájára is kitérnek– mesélte Bőhm Erika.

A foglalkozáson Bogaras bácsi – Sasvári Zoltán – és Katicabogár – Sasváriné Borbíró Katalin – azért némi ismeretterjesztést is belevitt, játékosan ugyan, az első osztályosok szintjének megfelelően mondtak el érdekes tudnivalókat a madarakról, bogarakról. Sőt Bogaras bácsi bogármaketteket és egy élő botsáskát is mutatott a gyerekeknek. Utóbbit Jucika névre keresztelték és a bátrabbak azt is megtapasztalhatták, hogy milyen érzés, ha az orrukat ’megsimogatja’ a rovar.

Bőhm Erik azt is elmondta, hogy csütörtökön és pénteken is lesznek még előadásaik, foglalkozásaik további fehérvári iskolákban, óvodákban.