A Vasvári gimnázium meglévő épületét érintő teljes felújításra kiírt közbeszerzés eredménye a tavasz második felében várható. Ezzel párhuzamosan valamikor 2024 tavaszának elején írja ki az önkormányzat a gimnázium bővítéseként megépülő új épületre a közbeszerzést. Ez az új tömb a már meglévő épülettel szembeni, jelenleg ingyenes parkolóként használt területen épül majd fel.

Amint a feol érdeklődésére Cser-Palkovics András polgármester elmondta, az ütemterv tehát az, hogy mivel a Tóparti Gimnázium épületének felújítása 2024 tavaszának végén befejeződik, a tópartisok kiköltözhetnek az egykori Bory Jenő Általános Iskola jelenleg, ideiglenesen használt épületéből, s oda beköltözhetnek a vasvárisok. A tervek szerint a vasváris tanulók oktatása másfél-két éven át zajlik majd a palotavárosi épületben.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A volt Vesztegzár helyén, ahol most ideiglenesen kialakított parkoló van, megépül a Vasvári gimnázium új tornaterme, de az új épületben több tanterem és új közösségi terek, illetve tanári szobák is helyet kapnak. A régi épületben ezzel párhuzamosan felszabadul a mostani tornaterem, itt lesz a gimnázium új bejárata és aulája, közösségi tere is, ami igencsak hiányzik most a gimnáziumból. A környéken lakók számára egyébként szeretnének majd egy kisebb utcafórumot is tartani a közelgő építkezés miatt. Kérdésünkre, miszerint ezzel párhuzamosan alakítanak-e ki parkolókat az így megszűnők kompenzálására, Fehérvár polgármestere elmondta, még idén átadják a vasút déli oldalán a 152 új parkolót, ami darabszámban kiváltja a volt Vesztegzár területén lévő ideiglenes parkolót. Ezen kívül a hosszútávú megoldást az intermodális csomópont részeként tervezett parkolóház jelentené, ami a gimnázium és a vasút közötti területen jönne létre, de mint arról lapunk is beszámolt, még nem lehet tudni, megépül-e az intermodális központ. Ha ez megépül, akkor egyébként a Vasvári előtt vezető Prohászka Ottokár úton jelentősen kisebb lesz a forgalom, hiszen a vasútállomáshoz kiépítenek egy „szervízutat” is a Széchenyi útról, így az autóbuszok azt használják majd.