Székesfehérvár történelmi belvárosában, egy patinás múltú épületben, a karmeliták temploma mellett, a Katolikus Szeretetszolgálat fenntartásában működik az Országos Papi Otthon, ahol a lakószobák nem csak idős papokat, de világi ellátottakat is várnak. Az intézményben nem csupán egyházi személyek elhelyezését biztosítják, felekezeti hovatartozástól függetlenül olyan férfiak ápolását és gondozását is végzik, akiknek egészségi állapota nem igényel rendszeres gyógyintézeti kezelést. A Katolikus Szeretetszolgálat szakmai hátterével önmaguk ellátására képtelen, csak folyamatos segítséggel élni képes idős emberek, valamint demenciával küzdő férfiak ellátását is vállalják.

A régi élmények mai barátságoknak ágyaztak meg: az előadó megígérte, hogy visszatér még

Fotó: Fekete Henrietta

Kedden ismert vendég látogatott az intézménybe, és tartott rendkívüli élménybeszámolót. Kű Lajos, a székesfehérvári Aranycsapat Alapítvány elnöke fordulatos pályafutásának állomásait elevenítette fel, beszélt a Videotonban, a Ferencvárosban, majd disszidálása után Belgiumban töltött éveiről, a felejthetetlen BEK-döntőről, a müncheni olimpián ezüstérmes válogatott csapat tagjaként vívott mérkőzéseiről. Kitért az Aranycsapat Alapítvány törekvéseire, arra, hogy az egy éve felavatott székesfehérvári olimpiai emlékművel nem csak az 1952-es győzelmeket elért nagyszerű sportolóknak kívánt barátaival és támogatóival – reményei szerint – örök emléket állítani, hanem további céljai is vannak. Azt szeretné, hogy a jövőben az alkotás mellett tegyék le esküjüket az olimpiákra utazó magyar sportolók, beszéljenek az iskolákban a 16 aranyérem megszerzésének történetéről, váljék unikummá az a világraszóló teljesítmény.

Kű Lajos magával vitte a találkozóra saját olimpiai ezüstérmét is

Fotó: Fekete Henrietta

Kű Lajos megígérte: visszatér még az otthonba, az idős papok és a világi férfiak közé, hogy elmondja, miként sikerült további részletekkel kiegészítenie az Aranycsapat és a legjobb magyar sportolók pályafutásáról összeállított, aranybetűkkel írt, képzeletbeli lexikont.

– Az intézmény lakói nagy örömmel várták és fogadták híres látogatójukat – mondta a FEOL-nak Takácsné Kontra Gizella gyógytornász, az otthon dolgozója. – Életkoruknál fogva szinte mindenkinek volt valamilyen emléke Kű Lajos pályafutásának állomásairól, nevét mindenki ismerte. Látogatását rendkívüli várakozás előzte meg, még a kevésbé aktív, gyengébb állapotú idősek is meghallgatták a beszámolót.

Az otthon egyik lakója elmondta: „Az élménydús előadás hatására gondolatban valamennyien visszakanyarodtunk aktív fiatalságunkhoz. Jó volt emlékezni arra az időre, amikor még én is tudtam focizni, könnyebben mozogni. Az elhangzottak hatására többen elhatároztuk, hogy jobban odafigyelünk a mindennapi testmozgásra.”

– Nagy örömmel fogadtuk Lajos felajánlását és örömmel várjuk a következő találkozást – folytatta Gizella. – Lakóinkban felébresztette a magyarságtudatot és nemcsak a szavaival, hanem testbeszédével is energiát közvetített. Ennek hatására mondanivalóját azok számára is képes volt átadni, akik demenciájuk miatt nehezebben fogadják az információkat.

Az előadó fiatalos lendülete és energiája bizonyítéka volt annak, hogy minden életkorban lehetünk sportosak és mozgékonyak, mindez csak elhatározás és hozzáállás kérdése

Fotó: Fekete Henrietta

Az intézmény gyógytornásza hozzátette, Kű Lajos fiatalos lendülete és energiája bizonyítéka annak, hogy minden életkorban lehetünk sportosak és mozgékonyak, mindez csak elhatározás és hozzáállás kérdése.

– Egész személyiségével ösztönzőleg hatott ellátottjaink mindennapos mozgásigényére. Bízom abban, hogy személyes jelenlétei megerősítik lakóinkban a mozgás szeretetét.