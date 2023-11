A Depónia Nonprofit Kft. 2019 óta minden évben csatlakozik az Európai Hulladékcsökkentési Héthez, melyet a hulladékcsökkentési tudatosság növelése érdekében tartanak kontinens szerte november végén. A hét keretén belül több programot is szervez a szolgáltató, cégen belül és kívül is. Mivel az idei év témája a csomagolás, ezért lett a csütörtök délelőtti esemény – melyre saját osztályaikon felül az önkormányzatot és annak intézményeit hívták meg - mottója a Csillogj csomagolásmentesen karácsonykor! Ennek jegyében az egyes intézmények képviselői hulladékból készült karácsonyfadíszeket készítettek és hoztak magukkal, hogy azokat feltegyék a Depónia Pénzverővölgyi irodaházában található oktatóteremben felállított fára. Nem is akármilyeneket, hiszen előzetesen azt kérték tőlük, ehhez a náluk általánosan keletkező hulladékot használják fel! Az önkormányzat nevében Lehrner Zsolt alpolgármester például meghívókból és irodai papírokból készült díszekkel érkezett, de volt, aki a PET palack levágott tetejét tette csillogóvá és olyan is akadt, aki kupakokból és használt kávékapszulákból alkotott díszt.

A Depónia telepvezetőjének és kollégáinak alkotása

Fotó: Borsányi Bea / Fejér Megyei Hírlap

Az esemény arra is lehetőséget adott, hogy a résztvevők kicsit közelebbről is megismerkedjenek a Depónia tevékenységével, illetve megtekintsék a modern technológiával felszerelt, új hulladékválogató csarnokot. A városi intézmények meghívása azt a célt is szolgálta, hogy erősítse a köztük meglévő együttműködést, mert ahogy Steigerwald Tibor, a Depónia ügyvezetője rámutatott: „bármilyen furcsa is ebben a mai világban, de van értelme együtt gondolkozni.” Ugyanakkor egy ilyen rendezvény arra is jó lehetőség, hogy a dolgozók kötetlenebb körülmények között is találkozhassanak egymással.