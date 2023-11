Sokunknak vannak emlékmorzsái a szerkesztőségből is, kinek saját, kinek szülei elmeséléséből, a családi legendáriumból. Volt, kinek az iskolai hószünet ugrott be boldog mementóként, más a bátyja születésének pillanatait idézte fel, persze nem saját emlékképként, hanem felmenői "emlékkönyvéből". Ilyen körülmények között nem volt egyszerű még a kórházba sem eljutni! Olyan kollégánk is van, ki az első vonalból tudósított annak idején a történésekről. Előkerestük a hírlap archívumában rejtőzködő kincseket, hogy önöknek is megmutathassuk a hópaplanban elakadt autókat, a fehér csendben sétálókat a Fő utcán, az egymásba kapaszkodva szentmisére "igyekvőket", a szerkesztőség jelenlegi utcáját behavazódva, egy, a hó súlya alatt megroggyant háztetőt, s a hótorlaszokat lapátolókat.

De kezdjük múltidézőnket a legelején: november 12-én, egy pénteki napon, sokak meglepetésére, leesett az első hó és november 30-áig sem adott lejjebb intenzitásából. Szombaton is erős havazásról számolt be a krónika, és még 15-én hétfőn is azt prognosztizálta az időjárásjelentés: lesz folytatás, nem is akármilyen! (A fejlécben ez olvasható 15-én: "folytatódik a télies, borult idő, havazásra lehet számítani. A nappali csúcshőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 fok között lesz.")

Fotó: Kabáczy Szilárd és Gregority Antal

A hirtelen és korán jött havazás első napjai

A tudósító hétfőn arról számolt be címlapon, hogy Fejér megye egyes részein, főként Cece és Sárbogárd térségében 25 centiméter hó is esett, de mindez nem okozott jelentősebb fennakadást a közúti közlekedésben (itt még nem tudhatták, hogy hamarosan vasutas-sztrájk is sújtja majd a közlekedésben érdekelteket, úgynevezett utazókat, de erről majd később). Ahogy annak 30 évvel ezelőtt is történnie kellett, a Székesfehérvári Közúti Igazgatóság emberei szombat hajnalban 26 saját munkagéppel kezdték meg a hóeltakarítást, majd az intenzív havazás miatt grédereket és traktorokat is bevetettek, így 31- re bővült a géppark. Munkába állt négy hóeke is, így sikerült megszakítás nélküli munkával vasárnap reggelre járhatóvá tenni lényegében az összes megyei utat, a főutak újra "fekete" burkolatúvá váltak. A szerencsefaktor abban állt, hogy hiába jött hirtelen sok hó, nagy légmozgás nem kísérte, így a hóátfúvás okozta bajokat nem kellett felszámolni. Latyak, síkosság - ez volt, ami bosszúságot okozott a közlekedőknek, de torlódás is csak a komolyabb emelkedőknél — így például Perkáta térségében — alakult ki. Vasárnap délig mindössze négy súlyos és egy könnyű sérüléssel járó baleset történt, leginkább árokba borulásokhoz kértek segítséget. Természetesen az autóbuszközlekedés is lelassult, voltak járatkimaradások is, késtek a vonatok, megrongálódott több elektromos vezeték is. Késett a postavonat, s következményeként a posta is, volt, hogy mentőautó csúszott meg, sőt megyehatáron túlra, sürgős esetben, már mentőhelikoptert kellett hívni a szállításhoz! A szokásosnál lassabban, 10- 15 perces késéssel jutottak ki a segélyhívás helyszínére a mentők, számolt be akkor az OMSZ ügyeletese. Az EDÁSZ ügyeletese elmondta akkor a hírlapnak, szerencsére a havazás miatt áramkimaradást nem észleltek Fejér megyében, csak a letört gallyak eltávolításával volt dolguk.

Igaz nem Fejér megyei vonatkozás, de érinthette az itt élőket is: a nagy hó a repülőtéren is fennakadásokat okozott. Így ír erről a hírlap: "A folyamatos tisztítás ellenére a leszállópálya csúszóssága miatt szombat délelőtt öt gép nem vállalkozott a landolásra és visszafordult Bécs, illetve Róma felé. Nem szállt le a Malév 531-es müncheni, az Aeroflot moszkvai járata, a Lufthansa frankfurti, valamint a Malév római gépe és egy menetrend szerinti olasz kisgép. Arról, hogy a repülőgép személyzete vállalja-e a leszállást, vagy visszafordul, a gépre vonatkozó szabályok alapján dönt a kapitány. Az induló járatokat nem akadályozta a hóesés." A teherforgalomban Záhonynál volt a legnagyobb torlódás.

Fotó: Kabáczy Szilárd és Gregority Antal

Sztrájk és eső után köpönyeg

Majd jött a következő címlap, stílszerűen a fordulattal, miszerint a hóra még a sztrájk is rátett egy lapáttal: "a hétfői vasutassztrájk Fejér megyében hajnali havazással kezdődött, emiatt egyes vonatok egyébként is késtek volna, a vasutasok bérkövetelései erre tettek rá még egy „lapáttal", aminek eredményeként másfél, kétórás késések keletkeztek."

Kiderült, kínos meglepetéssel szolgált a novemberi havazás a kukoricabetakarító brigádok számára is. Egyes termelőknél, különböző okok, főként pénzhiány miatt, 50-100 hektár termését, azaz összesen mintegy 15-20 ezer hektár területen borítja "most", azaz 1993-ban, a kukoricát 30-35 centis hó. "Hó alatt telel a búza — fázik a kukorica" - írták, s azt jelentette, a búzának oltalmat ad a hótakaró, a kemény fagyoktól óvhatja a jövő évi kenyérnek valót, de a le nem szedett kukorica még több gazdaságban is "lábon állt", s értelemszerűen a vastag hótakaró megnehezítette a betakarítását. "Bicske térségében már rég végeztek a begyűjtéssel, a Zámolyi gazdaság a környező szövetkezeteknek is segített, a soponyai határban viszont a 600 hektáros vetésterület több, mint a felén még lábon áll a kukorica, ám begyűjtéséről még nem mondtak le. A betakarítás idején a 30 százalékos nedvességtartalom miatt a szárítás heti költsége 1 millió forint lett volna, emiatt várakozni kényszerültek" - foglalta össze a hírlap újságírója.

30 évvel ezelőtt így nézett ki Fejér megye, a képre kattintva lapozható galéria nyílik: