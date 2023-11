Hermann Róbert történész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese, a Magyar Történelmi Társulat elnöke annak idején Székesfehérváron érettségizett le, és már azokban az években életre szólóan elkötelezte magát a történelem, elsősorban az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeinek kutatása mellett. A FEOL Podcastjában két pákozdi csatáról is beszél: nem csak arról, amelyikről mindenki tud, amely ütközet során megállítottuk Jellasics támadását és megmentettük a forradalmat, hanem egy másikról is, amit sokkal kevesebben ismernek. Jelentős győzelemnek bizonyult 1593. november 3-án az első pákozdi csata is, hiszen az volt Mohács után az első alkalom, amikor sikerült döntő vereséget mérni a török fegyveres erőkre. A történész professzor minap a pákozdi könyvtárban mutatta be Pákozdtól Schwechatig című könyvét, a szerzőt ezúttal érdeklődő olvasók között, egy nyilvános beszélgetés keretében kérdeztük.