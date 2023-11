A magbörze célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a magokban rejlő sokszínűségre, a régi tájfajták megőrzésének fontosságára, vagy a ritkaságok szaporítására. A tavalyi esemény sikerén felbuzdulva idén is várják mindazokat, akik szívesen mutatnák be és bocsátanák cserére a saját termesztésű növényeik – virág, zöldség, gyümölcs, fűszernövény vagy akár gabonafajta - szaporítóanyagait, legyen az hagyma, gumó, mag, hajtás vagy palánta. Fontos, hogy a magbörze továbbra sem vásár, hanem egy olyan lehetőség, ahol magokat és tapasztalatokat lehet cserélni! A helyszín ezúttal is a Hangya Művelődési Ház lesz, ahol november 18-án szombaton 9 órától várják az érdeklődőket.