A mindig vidám arcú Andi bohóc mindenhol ott van, ahol gyerekek vannak. Egész évben tevékenykedik: gyerekprogramok, születésnapok gyakori szereplője megyeszerte, aki ha kell lufifigurát hajtogat és ötletes játékokba vonja be a kicsiket. Ő azonban nem csak „bohóckodásra” adta a fejét, szerepe ennél jóval messzebbre mutat. Egy évtizede, Székesfehérvárról indult a kezdeményezése, ám azóta bőven kinőtte a megyeszékhelyt. Persze ez a munka is sokszor fárasztó, de ennek szívből kell jönnie.

– Az, hogy másokon segíthetünk, komoly addiktív erővel bír! Ha egyszer belevágsz, olyan sikerélménnyel gazdagodhatsz, hogy újra meg újra át szeretnéd majd átélni ezt az érzést! Persze sokan ezt nem értik. Én is sokszor megkaptam: „Te nem vagy normális, én ingyen biztos nem dolgoznék” Nem álltam le vitatkozni velük, hiszen akik ennyire nem értik, arra nem érdemes energiákat vesztegetni. Persze sokan a céges bónuszt hajtják, hogy például egyre nagyobb kocsit vegyenek, de ezek a dolgok úgyis csak ideig-óráig dobhatják fel az embert. Szemben a jótékonykodás érzésével. Nem hiába vágtam bele akkoriban az „Újra segíthetsz egy mikuláscsomaggal!" kezdeményezésbe, amelynek 2018 óta már közösségi-csoportja is van. Halmozottan sérült gyermekek számára gyűjtünk, és a csomagokat több megyei intézményben osztjuk szét. A segítőim különböző helyszíneken, összesen mintegy ötven gyűjtőponton várják a felajánlásokat december 8-ig – nyilatkozta a FEOL-nak Andi bohóc, aki arra is kitért, hogy legnagyobb örömére a HU-SECTOR Szurkolói Egyesület (női kézilabda válogatott szurkolóit tömörítő szervezete) is csatlakozik a kezdeményezéshez. Jádi Balázs elnök fogja össze a gyűjtést. Bíznak benne, hogy a tavalyi évhez hasonlóan, minél többen csatlakoznak a szurkolók és a játékosok közül is a gyűjtéshez és így együtt varázsolhatnak minél több gyermek és felnőtt arcára mosolyt.