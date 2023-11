Pénteki közgyűlésén döntött Székesfehérvár közgyűlése a Középiskolai Campus projekt IV. ütemében a Vasvári Pál Gimnázium felújítására vonatkozó kivitelezési közbeszerzési eljárás megindításáról.

– Elindítottuk a Vasvári Pál Gimnázium jelenlegi, azt is mondhatnánk, hogy régi, szép épületének felújítására foglalkozó, már a kivitelezést tartalmazó közbeszerzési eljárást. Remélhetőleg nem lesz akadálya annak, hogy ezt a tavasz folyamán lezárjuk, és nyáron részben elindítsuk, részben – miután a nyílászárócsere már megtörtént – folytassuk a beruházást és a fejlesztést. Ezzel párhuzamosan tavasz elején kiírjuk az új épület építésére vonatkozó kivitelezési közbeszerzési eljárást is. Folytatódik tehát az iskolák felújítása – húzta alá a polgármester.

A Vasvári fejlesztése keretében megvalósul a háromszintes tömb gépészeti és elektromos rendszerének teljes körű felújítása, az épületen belüli helyiségek részleges, funkcionális átcsoportosítása, egy akadálymentes lift beépítése, valamint építészeti felújítások elvégzésére és a jelenlegi tornatermi szárny funkcionális átalakítására és az udvari elemek felújítására is sor kerül.

A közgyűlést megelőző napon a pénzügyi bizottság tárgyalt a Barátság Háza felújításáról, amihez a Modern Városok Program keretében biztosított a kormányzati támogatás. A vonatkozó közbeszerzést érvényesen és eredményesen lezárta a bizottság, így a munkaterület átadását követően hamarosan megkezdődhet az épület felújítása.

Elindította a képviselő-testület továbbá az Aranybulla emlékmű és környezetének helyreállítására vonatkozó projekt második ütemének közbeszerzési eljárását. Ebben az ütemben, tekintettel a magas látogatószámra, az emlékmű közelében olyan köztéri illemhelyet alakítanak ki, ami építészetileg harmonizál az emlékmű környezetéhez, valamint további növénytelepítésre és térfigyelő kamerák kiépítésére is sor kerül.

A második ütemmel folytatódhat a csalai Pénzverő dűlő telephelyi út felújítása. A vonatkozó közbeszerzési eljárást kiírta az önkormányzat, a kivitelezés során a hulladékkezelő telephely bejárata és a mérlegház közötti szakasz útburkolatának felújítása, valamint az útszakasz vízelvezetésének javítása valósulhat meg.

A multicsarnok építése kapcsán a tartalékkeretből bruttó 189 millió forint összeg átcsoportosításáról döntött a testület. A napirend tárgyalása során ellenzéki részről felmerült, hogy az átcsoportosítás többletkiadást jelenthet a város önkormányzata számára.

– A közbeszerzési eljárás keretében mindig van egy vállalkozási díj, illetve egy tartalékkeret. Mi a tartalékkerettel együtt kaptuk meg a kormányzati döntést és a pénzügyi fedezetet, ez áll rendelkezésre a beruházásra, ez a fejlesztések nagy részénél, különösen a nagy beruházásoknál minden esetben így van, hiszen egy ekkora kivitelezési munkában közben is fölmerülhet olyan kérdés, aminek a finanszírozását garantálni kell. Ezt a tartalékkeretből tudjuk megtenni. Ebben az esetben is mindösszesen ennyi történik – tisztázta a városvezető.

– Azt látom, hogy sajnos megdőlt néhány évtizedes közös álmunk, mert úgy érzékeltem, mintha a multicsarnokot az ellenzék nem szeretné. Nem szeretné, hogy ez az új közösségi tér létrejöjjön, nem szeretné, hogy működjön, nem szeretné, hogy a jégkorong csapat átköltözzön, több ezer nézőnek méltó helye legyen. Továbbra is úgy érzik, hogy a fehérváriak másodrendű állampolgárok kell hogy legyenek ebben az országban, hiszen a tatabányaiaknak, a győrieknek, a szegedieknek, a veszprémieknek és a budapestieknek már régóta rendelkezésre állnak ezek a modern 21. századi közösségi terek. Székesfehérvárnak ez most valósul meg – folytatta a polgármester, aki örömét fejezte ki, hogy a beruházással párhuzamosan a város fejlődését szolgáló kórházépítés, iskolafelújítás és közműcsere is zajlik.