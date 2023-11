Gyuricza Béla altábornagy, országgyűlési képviselő emléktáblájánál sorakoztak fel délelőtt 10 órakor, a nap megnyitója alkalmával a résztvevők és megkoszorúzták a katonapolitikus emléktábláját.

– Ő álmodta meg és foglalta össze először a katonai emlékpark küldetésének lényegét, azóta is az ő gondolatainak jegyében dolgozunk, ráadásul Gyuricza Béla felderítő katona volt – mondta Oláh László, a létesítmény szakmai igazgatója. – A felderítők bajtársi szervezetével kilencedik éve működünk együtt, ők mindig nálunk tartják a fegyvernemi naphoz kapcsolódó találkozójukat. Idén egy kicsit több lett az elmélet, a történeti áttekintés, de azért nem maradtak el a technikai eszközök bemutatói sem.

A harctéri felderítés 105 évét foglalták keretbe az előadások, beszélgetések. Az érdeklődők a találkozón megtudhatták – vagy többet is megtudhattak arról –, ki volt a legendás ejtőernyős katona, vitéz Bertalan Árpád, miként működtek a megfigyelő ballonok és ejtőernyők, mit jelentett a rohamharcászat a Nagy Háborúban. Előadás hangzott el a Magyar Királyi Honvédség második világháborús felderítőiről, valamint a fegyvernem szerepéről az 1968-as csehszlovákiai katonai intervenció és a délszláv háború idején.

Oláh László, a Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely szakmai igazgatója nyitotta meg az utolsó nap programjait

Fotó: Nagy Norbert / FMH

– Az idei év rendezvényei elsősorban a győztes pákozdi csata 175. évfordulójának ünnepe köré csoportosultak – értékelt a FEOL-nak Görög Viktória, a létesítmény ügyvezetője. – Méltóságteljesen, büszkén zárhatjuk az esztendőt, hiszen programjaink elérték céljukat. Sok visszatérő és egyre nagyobb számú új érdeklődőt sikerült hozzánk csábítani, főként szeptember 29-én és 30-án, azt hiszem, e két program koronázta meg az emlékparki rendezvénysorozatot. Szeptember 29-én egy háromezer fős ifjúsági honvédelmi napot rendeztünk, majd az ünnepségen Novák Katalin köztársasági elnök asszony és Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is megtisztelt bennünket jelenlétével: azon az egyetlen napon egyébként több mint 2500 látogatója volt a parknak.

A nyarat az Emlékparki Nyár elnevezésű kulturális programsorozat fogta keretbe a Mészeg-hegyen, péntekenként különböző tartalmakkal várták az érdeklődőket: zenei csemegékkel, kiállításokkal, színházi jellegű estekkel.

– Igyekeztünk kilépni korábbi kereteink közül újdonságokat hozva, új látogatókat elérve – folytatta Görög Viktória. – Örömmel láttuk, hogy miközben sok gyermekes család érkezik hozzánk kirándulási céllal, egyre többen jönnek a harmincas korosztály képviselői közül is. A munka nem állhat meg: a téli időszakban hétvégente továbbra is várjuk a látogatókat, miközben a hétköznapokat felújításokra fordítjuk, mert jövő tavasszal megújult belső kiállítótérrel szeretnénk megnyitni a parkot. Korszerűbb megoldásokkal, de továbbra is a békefenntartó tevékenység bemutatása lesz a fő irány, de kellően interaktív eszközökkel nagyobb hangsúlyt kap majd a mai Magyar Honvédség életéről rendezett tárlat is. A látogatóközpont főépületének belső terei lesznek a változások helyszínei, látványvilágukkal, belső digitális fejlesztéssel új köntösbe öltöznek a kiállítások. A jelenlegi repülőgép- szimulátor mellé egy újabbat szeretnénk üzembe helyezni, az érintőképen elérhető tartalmak mellett pedig egy RC-tankpályát is készülünk – elsősorban a gyerekek örömére – a tartalmas időtöltés szolgálatába állítani.