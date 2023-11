A Bodajki Szőlőhegyen, pontosabban a helyiek által Új szőlőknek nevezett területen három dűlő fut végig. A településtől legtávolabbi, a Harmadik dűlő nemrégiben aszfaltburkolatot kapott.

A Vidékfejlesztési Minisztériumból 58 millió forintot kapott az önkormányzat az út fejlesztésére, és ehhez az összeghez mindösszesen 8 százalék önrészt kellett biztosítani. A teljes út 500 méter, és az egyik oldalán, teljes hosszban pincék, illetve présházak sorakoznak.

Fotó: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

–A vidékfejlesztési Programból tudtuk megvalósítani ezt a beruházást. Ez egy külterületi út fejlesztése pályázat volt, és hangsúlyoznám, hogy azért itt épült meg, mert erre volt lehetőség, ugyanis ez az útszakasz felelt meg a pályázati kiírásnak. Nyilván célszerűbb lett volna a Középső dűlő útját felújítani, de az annyira szűk, hogy az nem felelt meg a kiírásban fogalmazottaknak–emelte ki Wurczinger Lóránt polgármester, aki hozzátette, hogy bízik abban, hogy lesznek további lehetőségek, melyeknek köszönhetően a belterületi utak és a többi dűlő is tovább fejlődik, megújul.

Fotó: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

–Úgy gondolom, hogy nem csak a belterületi, hanem a külső utak karbantartása, építése is fontos. A fejlesztésnek köszönhetően ezen az úton rendezett körülmények között tudnak kijutni a pincéjükbe a helyi gazdák, és talán ez is segít a borászat fejlődésében. Bízom abban, hogy ez is előremozdítja azt, hogy Bodajk minél előbb csatlakozhasson a Móri borvidékhez–fogalmazott az átadón Törő Gábor országgyűlési képviselő.

Az ünnepi eseményen a Boldog Gizella Óvoda apróságai táncoltak, csilingeltek és énekeltek, méghozzá magyar és német nyelvű dalokat, majd megtörtént a szalagátvágás. Az ollók ez alkalommal Wurczinger Lóránt, Törő Gábor, és Molnár István kezében volt. A Magyar Közút Fejér Vármegyei vezetője és a két politikus az ünnepi műsort adó óvodásoknak ajándékozták a magyar színű szalagokat.